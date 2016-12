CMSly pozwala w prosty sposób edytować teksty i obrazki na stronie. System automatycznie wykrywa elementy, które mają być edytowalne i wyświetla formularz z graficznym edytorem tekstu.

Podczas edycji strony można włączyć podgląd tak by być pewnym, że dokonane zmiany są zgodne z założeniami. System przechowuje historię zmian na stronie, dzięki czemu w każdej chwili można przywrócić poprzednią wersje treści. CMSly pozwala także na dodanie edytorów do Twojej strony, przez co zmiana treści jest jeszcze sprawniejsza.

CMSly idealnie nadaje się do małych stron firmowych, stron domowych i stron wizytówek. Za pomocą CMSly można także zarabiać, jeśli tworzysz strony na zlecenie możesz pobierać opłaty od swojego klienta za korzystanie z systemu.

