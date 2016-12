PLANET WNAP-C3220 to punkt dostępowy sieci bezprzewodowej z obsługą PoE o unikalnym wyglądzie z możliwością podwieszenia pod sufitem. Urządzenie oferuje szybkość przesyłana danych do 300Mbps, wiele trybów pracy, interfejs Gigabit LAN oraz obsługuje zasilanie standardu 802.3af Power over Ethernet. Stylowa obudowa zaprojektowana z myślą o montażu na suficie pozwala na instalację WNAP-C3220 na praktycznie każdej ścianie czy suficie. Doskonale nadaje się do zastosowania w przedsiębiorstwach, hotelach, szpitalach oraz domach pozwalając na zwiększenie zasięgu sieci bezprzewodowej.

Podstawowe cechy

Zgodność ze standardami

Zgodny z technologią IEEE 802.11n o maksymalnej prędkości transmisji do 300Mbps

Wsteczna kompatybilność ze standardami 802.11b/g

Port Gigabit LAN z auto negocjacją, zgodny ze standardami IEEE 802.3/802.3u

Obsługa 802.3af PoE lub zasilanie AC

Zabezpieczone połączenia sieciowe

Zaawansowane szyfrowanie i autoryzacja 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK, WPA / WPA2 z 802.1x

Filtrowanie adresów MAC

Wiele trybów pracy i możliwości montażu

Tryby pracy: AP, Repeater, WDS Point to Point, WDS Point to Multiple Point

Stylowy wygląd, możliwość montażu na suficie lub ścianie

Łatwa instalacja i zarządzanie

Konfiguracja krok po kroku z kreatorem instalacji

Przyjazny użytkownikowi interfejs sieciowy oraz interfejs SNMP

Monitorowanie stanu systemu w tym lista klientów i Syslog

Szybki router bezprzewodowy 802.11n

WNAP-C3220 obsługuje najnowszy standard IEEE 802.11n i wraz z technologią 2T2R MIMO pozwala na nawiązywanie połączeń z maksymalną prędkością do 300Mbps. Wysoka prędkość przesyłanych danych to idealne rozwiązanie do przesyłania strumieni wideo, gier on-line w wysokiej rozdzielczości, rozmów VoIP i innych zastosowań multimedialnych. Standard 11n jest kompatybilny wstecznie ze starszymi urządzeniami standardu 11b/g, dzięki temu nie ma konieczności wymiany istniejących urządzeń sieciowych. Wystarczy połączyć się z WNRT-617 aby cieszyć się szybszą wymianą plików.

Wiele trybów pracy

WNAP-C3220 obsługuje wiele trybów łączności bezprzewodowej, może pracować jako punkt dostępowy, bezprzewodowy Repeater, WDS Point-to-Point (PtP) oraz Point-to-Multipoint (PtMP), umożliwiając zastosowanie w różnych rozwiązaniach sieciowych. Dzięki temu pomaga w budowie i rozbudowie sieci bezprzewodowych.

Zaawansowane bezpieczeństwo

Poza standardowym szyfrowaniem 64/128-bit WEP, WNAP-C3220 obsługuje również WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK oraz autoryzację 802.1x efektywnie zabezpieczając sieć WLAN. Dodatkowo filtrowanie adresów MAC oraz ukrywanie SSID zapobiegają nieautoryzowanemu dostępowi do sieci.

Unikalny wygląd obudowy i możliwość montażu na suficie

Wygląd "latającego spodka" i możliwość montażu na suficie, umożliwiają bezinwazyjną instalację WNAP- C3220 w pomieszczeniach dostępnych publicznie. Dzięki obłemu kształtowi obudowy bez wystających anten urządzenie wtapia się w otoczenie.

Elastyczna instalacja dzięki obsłudze PoE

Zgodność ze standardem IEEE 802.3af Power over Ethernet, pozwala na zasilanie WNAP-C3220 poprzez kabel sieci Ethernet. Pozwala to na instalację urządzenia w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazdek zasilania. Dzięki temu instalacja staje się łatwiejsza i mniej kosztowna.

Łatwa instalacja i zarządzanie

Przyjazny użytkownikowi interfejs sieciowy oraz kreator konfiguracji, ułatwiają instalację i konfigurację WNAP-C3220, tak że nawet użytkownicy bez doświadczenia w konfiguracji sieci bezprzewodowych poradzą sobie z szybkim włączeniem urządzenia do sieci. Dodatkowo obsługa SNMP pozwala administratorom na efektywne zdalne monitorowanie i kontrolowanie sieci.

Zastosowanie

Szerokopasmowa zabezpieczona sieć WLAN

WNAP-C3220 to idealne rozwiązanie dla biur, miejsc publicznych lub użytkowników domowych zapewniające sieciową łączność bezprzewodową o wysokiej przepustowości do 300Mbps. Umieszczenie routera WNAP-C3220 w centralnym miejscu w domu lub biurze i podłączenie do niego modemu xDSL lub kablowego pozwala użytkownikom mobilnym lub stacjonarnym uzyskać w łatwy sposób dostęp do sieci. Co więcej, mechanizm szyfrowania WPA-PSK/WPA2-AES efektywnie chroni transmitowane informacje przed wyciekiem do nieautoryzowanych użytkowników. W dużych sieciach firmowych wiele punktów dostępowych WNAP-C3220 może być bezpośrednio zasilanych z przełącznika SGSW-24040P, który pozwala również na zaawansowane zarządzanie zasilaniem.

Zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej

Łatwość montażu WNAP-C3220 na suficie oraz zaawansowana technologia MIMO redukująca występowanie martwych punktów w zasięgu sieci, pozwala na poprawienie zasięgu istniejącej sieci bezprzewodowej. Dodatkowo tryby WDS oraz Repeater pozwalają na zwiększenie zasięgu sieci przy zminimalizowanych kosztach.