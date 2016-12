Polscy gracze komputerowi stawiają na sport, symulacje i strzelanki - wynika z najnowszych danych Strefy Gier i Rozrywki internetowego sklepu Komputronik.pl. W ostatnim miesiącu największym popytem cieszyły się takie pecetowe tytuły, jak: "FIFA 11", "The Sims Średniowiecze" oraz "Battlefield Bad Company 2". Średnia cena hitowych gier wynosi niespełna 90 zł. Za najtańszy tytuł ze światowej czołówki należy zapłacić - w ramach obowiązującej do 20 maja promocji - zaledwie około 30 zł, zaś najdroższe tytuły kosztują niecałe 130 zł. W ofercie Strefy Gier i Rozrywki znajduje się ponad 450 tytułów przeznaczonych na komputery PC i przeszło 500 wyprodukowanych z myślą o konsolach.

Najbardziej popularnym w Polsce wydawcą gier pecetowych jest bezsprzecznie Electronic Arts. Z najnowszego rankingu Komputronik.pl wynika, że aż cztery najchętniej kupowane gry przez polskich użytkowników pochodzą ze "stajni" tego właśnie dewelopera. Jedynym konkurentem, który cieszy się uznaniem wystarczającym, aby trafić na listę Top 5 jest LucasArt. Stosunkowo nowa produckja "LEGO Star Wars III: Clone Wars" to czwarty pod względem sprzedaży tytuł na komputery PC w ostatnim miesiącu.

Top 5 najpopularniejszych gier na PC

Po słabych recenzjach dziesiątej części "FIFA" fani wirtualnego futbolu znowu dostali to, co najbardziej cenią w tej kultowej serii i o wiele więcej. Z tego względu FIFA 11 okazała się najchętniej kupowanym tytułem na komputery PC w internetowym sklepie Komputronik.pl. Podobać może się już okładka polskiej edycji, na której do piłki biegnie Kuba Błaszczykowski - nasz reprezentacyjny prawoskrzydłowy grający na codzień w barwach Borussi Dortmund. Producent udostępnił graczom możliwość sprawdzenia swoich - nie tylko sportowych - umiejętności w trybie menadżerskim. Cena FIFA 11 w Komputronik.pl wynosi jedynie 29,90 zł (promocja trwająca do 20 maja).

Wiceliderem najnowszego rankingu Komputronik.pl jest nowa odsłona najlepiej sprzedającej się serii świata - The Sims Średniowiecze. Aż trudno uwierzyć, że z początku The Sims miał być programem do projektowania wnętrz, a rodzina Simów prostymi modelami obrazującymi mieszkających tam ludzi. Tym razem Simowie przeżywają swoją codzienność w Średniowieczu. Cena nowych przygód pod szyldem starej, dobrej serii w Komputronik.pl wynosi 129,90 zł.

Trzeci pod względem popularności tytuł to stosunkowo młoda strzelanka, której pierwsza część ujrzała światło dziennie w 2008 roku. Wówczas użytkownicy pecetów mogli jedynie z zazdrością patrzeć na dobrze bawiących się właścicieli konsol, bo tylko na takim sprzęcie można było uruchomić Battelfield Bad Company. W ubiegłym roku ukazała się kontynuacja udanej produkcji Electronic Arts - Battlefield Bad Company 2 - także w wersji na pecety. Gracz wciela się w amerykańskiego żołnierza, który bierze udział w tajnej operacji związanej z przechwyceniem broni masowego rażenia. Cena tytułu w Komputronik.pl wynosi 29,90 zł (promocja trwająca do 20 maja).

Bardzo interesująca jest czwarta z kolei propozycja w najnowszym rankingu Top 5. Warto na nią zwrócić uwagę ze względu na zbliżający się Dzień Dziecka. LEGO Star Wars III Clone Wars, bo o tej grze mowa, to nic innego jak kontynuacja kosmicznych przygód bohaterów Gwiezdnych Wojen i serialu Star Wars: The Clone Wars w świecie zbudowanym z wirtualnych klocków LEGO. Zabawa, która zgromadzi przy komputerze zarówno dzieci, jak też rodziców kosztuje 79,90 zł.

W przypadku Crysis 2 - ostatniego tytułu w rankingu Top 5 najchętniej kupowanych gier w Komputronik.pl - cel zabawy jest bardzo prosty: zwycięstwo nad hordami obcych, które pustoszą Nowy Jork. Zwłaszcza, że ich nadrzędnym celem jest całkowita zagłada rodzaju ludzkiego. Tym, co wyróżnia tę popularną serię z innych strzelanek jest między innymi wyjątkowo realistyczna grafika. Koszt zabawy wynosi w tym przypadku 129,90 zł.