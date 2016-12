Optymalizacja oprogramowania może wpłynąć na budżet firmy, a także na wzrost efektywności pracowników. Dzięki aplikacji do zarządzania oprogramowaniem w przedsiębiorstwach i urzędach, takiej jak LOG System, zarząd firmy lub instytucji publicznej, uzyska bardzo dokładne dane o tym, z jakich programów korzystają poszczególni pracownicy i jak długo to robią. W ten sposób będzie mógł łatwo określić, w które aplikacje powinien inwestować, a które są kupowane na wyrost. Dzięki takim informacjom będzie można podjąć decyzję o rezygnacji z niektórych programów, co obniży koszty działalności. Możliwa jest też kontrola odwiedzanych przez pracowników witryn internetowych z dokładnym określeniem częstotliwości wizyt. Może okazać się, że na przykład Facebook stanowi 35 proc. wszystkich stron internetowych odwiedzanych przez określonego pracownika. Oczywiście wszyscy pracownicy powinni mieć świadomość, że zarząd chce dysponować pełnymi danymi na temat ruchu w firmowej sieci. Takie działanie z pewnością spowoduje wzrost efektywności pracowników.

Sprawdzenie sposobu wykorzystywania firmowych komputerów nie musi łączyć się z kosztami związanymi z zakupem specjalistycznego oprogramowania. Wiodący producent aplikacji do zarządzania programami umożliwia pobranie ich "na próbę". Ze strony internetowej firmy LOG Systems można pobrać darmową wersję do testów. Producent umożliwia pobranie oprogramowania za darmo do 5 PC na 30 dni. Firma, która będzie chciała wykonać audyt na większej ilości komputerów, może wystąpić z prośbą o rozszerzenie bezpłatne licencji na nieograniczoną ilość komputerów.