Tylko przez pierwsze sześć miesięcy tego roku rodzimi reklamodawcy wydali na SEM ponad 940 milionów złotych. Wzrost w skali roku sięga 44 procent. Reklama internetowa okazuje się jak dotąd odporna na kryzys - pisze portal Interaktywnie.com z Grupy Money.pl w raporcie "Marketing w wyszukiwarkach".

Gdy tradycyjne media muszą mierzyć się z rosnącą oszczędnością reklamodawców, internet zdaje się nie mieć tego problemu. Pierwsze półrocze 2011 branża zamknęła wzrostem na poziomie 25,4 procent. Reklamodawcy - jak szacuje IAB Polska i firma PwC - przez pierwsze sześć miesięcy tego roku wydali na promocję w sieci prawie miliard złotych.

A jeśli uwzględnić dotychczasowe trendy - czyli fakt, że drugie półrocze, a zwłaszcza czwarty kwartał, co roku jest wyraźnie lepsze od pierwszych sześciu miesięcy - można zaryzykować prognozę, że tym razem uda się przekroczyć pułap 2 miliardów złotych - czytamy w raporcie "Marketing w wyszukiwarkach" Interaktywnie.com.

Jak wynika z przedstawionych przez IAB Europe szacunków, w ubiegłym roku polska sieć, która generowała 18 procent wszystkich wydatków na reklamę, uplasowała się pod tym względem na 8 miejscu spośród 25 badanych, europejskich rynków.

To skok o dwie pozycje w ciągu roku. Przegoniliśmy Finlandię i Francję, a Czechy, Szwecja i Niemcy wydają się być w naszym zasięgu. Tym bardziej, że wspomniane już pierwsze półrocze sugeruje dalsze, rekordowe wzrosty w skali roku.

Wzrost zainteresowania reklamodawców i rosnące znaczenie SEM, jako narzędzia dotarcia do potencjalnego klienta, można przeliczyć na konkretne, namacalne kwoty. To sumy robiące wrażenie - tylko od stycznia do czerwca tego roku firmy, wybierające tę formę promowania się wydały na nią porównywalną kwotę do tej, jaką przeznaczyły przez cały rok 2009.