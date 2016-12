Q Publishing, dystrybutor gier i akcesoriów dla graczy, zapowiada grę „Magic Marker” łączącą w sobie klasyczną platformówkę 2D z grą logiczną. Premiera 9 lipca 2010 roku.

Pewnego dnia chłopiec o imieniu Max otrzymuje pocztą magiczny, pomarańczowy marker. Postanawia go przetestować: siada i rysuje na kartce papieru potwora. Gdy tylko kończy swoje dzieło, potwór niespodziewanie ucieka do innych rysunków. Zdziwiony chłopiec widząc, że potwór niszczy owoce jego pracy, rysuje w albumie samego siebie, dzięki czemu przenosi się do świata obrazków. Rozpoczyna się gra, w której Max wykorzystując magiczną moc pomarańczowego markera oraz własny spryt, musi powstrzymać potwora, którego sam stworzył.

Gracz steruje Maxem i jego magicznym markerem. W pierwszym przypadku na użytkownika czeka dobra zabawa w stylu starych platformówek, natomiast marker, poprzez rysowanie odpowiednich obiektów, służy do rozwiązywania stawianych przed bohaterem problemów logicznych. Bez tego wirtualnego akcesorium, przejście każdego z 15 pomysłowych i zaskakujących poziomów byłoby niemożliwe. Dodatkowo, unikalne narzędzie, jakim jest marker, samo w sobie dostarcza niesamowitej zabawy.

Gra posiada niepowtarzalny system sterowania, wykorzystujący prawa fizyki. Jako ścieżka dźwiękowa została wykorzystana muzyka duńskiego zespołu Analogik. Gra pełna jest pułapek, trudnych zagadek, tajemnic i nagród do odblokowania. Dostępna na platformy PC i Mac.

„Magic Marker” wydany będzie w polskiej wersji językowej, w rozkładanym pudełku w stylu digipack, wewnątrz znajdzie się kolorowy plakat.

Cena detaliczna gry wynosi 49,90 zł.