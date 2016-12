Helikopter AR.Drone to świetna zabawka dla dużych chłopców. Śmigłowiec sterowany jest za pomocą iPhone'a, iPada lub urządzenia z systemem operacyjnym Android.



AR.Drone to dobry sposób na zabicie nudy zarówno przez młodszych, jak i przez starszych pasjonatów nowoczesnych zabawek. Helikopter jest na tyle mały, że może latać zarówno

w pomieszczeniach zamkniętych, jak i na zewnątrz. Mimo niewielkich wymiarów, potrafi osiągnąć wysokość wznoszenia do 6 metrów. Aby rozpocząć przygodę ze śmigłowcem niezbędna jest aplikacja AR.FreeFlight, dostępna za darmo na platformach AppStore lub Google Play. Śmigłowiec łączy się z urządzeniem sterującym za pośrednictwem sieci WiFi. Co ważne, AR.Drone działa jak hot spot, to znaczy sam odbiera sygnał WLAN od innych urządzeń i potrafi się z nimi komunikować, dzięki temu nie wymaga połączenia z Internetem.



Producenci pomyśleli również o odpowiedniej wytrzymałości zabawki - AR.Drone został wykonany z wysokiej jakości włókna węglowego i odpornego na zniszczenia plastiku PA66. Śmigłowiec posiada procesor ARM9 oraz 128 MB pamięci RAM. Bateria pozwala na około 12 minut zabawy, a pełny cykl ładowania wynosi 90 minut.



W helikopterze zamontowano dwie kamery. Pierwsza z nich, umiejscowiona pod kadłubem, połączona jest z wewnętrznym procesorem określającym prędkość. Kamera ta jest szczególnie przydatna przy lądowaniu, pozwala płynnie posadzić śmigłowiec na ziemi lub np. na meblach. Druga z kamer przesyła strumieniowo obraz "widziany" przez śmigłowiec na ekran urządzenia sterującego - możemy więc podglądać świat z poziomu helikoptera na naszym telefonie lub tablecie.



Użytkownik może urozmaicić zabawę, wykorzystując gry dostępne na platformach AppStore i Google Play. Dla przykładu AR.FlyingAce pozwala prowadzić wirtualną "bitwę" pomiędzy dwoma helikopterami z możliwością użycia karabinów maszynowych i rakiet.



Cena za AR.Drone w sklepie Agito.pl wynosi 869,00 złotych.