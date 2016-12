HUAWEI, globalny dostawca rozwiązań teleinformatycznych (ICT), zaprezentował podczas Mobile World Congress 2013 najszybszy smartfon świata - HUAWEI Ascend P2. Telefon pracuje na czterordzeniowym procesorze o taktowaniu 1.5 GHz i oferuje możliwość pobierania danych z prędkością nawet 150 Mbps dzięki obsłudze LTE 4 kategorii. Ascend P2 kontynuuje tradycję designu serii "Ascend P" - ma tylko 8.4 mm grubości, a ponadto wyposażony jest w 4.7-calowy wyświetlacz IPS HD w technologii in-cell z drugiej generacji Corning® Gorilla® Glass. Smartfon dostępny będzie w kolorze czarnym i białym.

"Ascend P2 to doskonałe połączenie elegancji i wydajności - kolejny dowód na to, że pragnąc doskonałego smartfona, nie trzeba iść na kompromis. Jest też realizacją zobowiązania HUAWEI, by dostarczać użytkownikom na całym świecie najlepszych wrażeń i najlepszych technologicznie smartfonów" - powiedział Richard Yu, CEO w Huawei Consumer Business Group.

W czerwcu 2013 smartfon dostępny będzie już w ofercie sieci Orange we Francji. "Cieszymy się, że dzięki ponownej współpracy z HUAWEI, nasi klienci będą mieli łatwiejszy i szybszy dostęp do swoich ulubionych treści" - powiedział Yves Maitre, wiceprezes ORANGE ds. urządzeń mobilnych i multimediów. "Jesteśmy pod wrażeniem designu Ascenda P2 i mamy nadzieję oddać go w ręce użytkowników tak szybko, jak to tylko możliwe."

HUAWEI Ascend P2 działa na systemie Android 4.1 z interfejsem Huawei Emotion UI 1.5. Dzięki kompatybilności z LTE 4, smartfon w ciągu kilku minut jest w stanie ściągnąć filmy w jakości HD i w mgnieniu oka pobrać filmiki online, strony internetowe, utwory muzyczne lub eBooki. Opracowany przez HUAWEI system "swift sharing" wspiera pobieranie i wysyłanych danych przez Wi-Fi dwa do trzech razy szybciej niż smartfony innych producentów.

Dzięki modułowi NFC* Ascend P2 obsługuje e-płatności i może służyć za elektroniczny bilet. Telefon pracuje na baterii o pojemności 2420 mAh a dzięki autorskim systemom oszczędności energii Quick Power Control (QPC) i Automated Discontinuous Reception (ADRX) Ascend P2 zużywa jej o 30% mniej i ładuje się o 25% szybciej w porównaniu do innych smartfonów.

Modny, elgancki design HUAWEI Ascend P2 bezpośrednio nawiązuje do oryginalnego wzornictwa serii "Ascend P". Smukła sylwetka i zaokrąglone krawędzie ekranu przyciągają wzrok i przywołują skojarzenia z bezkresną taflą wody.

Dzięki wykorzystaniu opcji "magic touch" Ascend P2 oferuje wyższą czułość ekranu, umożliwiającą korzystanie z telefonu nawet w rękawiczkach. Z kolei dzięki opcji "smart reading" możliwe jest natychmiastowe tłumaczenie słów kluczowych i przeszukiwanie Wikipedii w jednym oknie. Ekran automatycznie dostosowuje jasność do siły oświetlenia, umożliwiając użytkownikom swobodne korzystanie z telefonu w dowolnych warunkach.

HUAWEI Ascend P2 gwarantuje optymalne rozwiązania foto/video - aparat BSI o matrycy 13 MPix z funkcją HDR oraz przednią kamerkę 1.3 MPix umożliwiającą tworzenie autoportretów i nagrywanie wideo. Telefon zapewnia szybki dostęp do funkcji aparatu fotograficznego dzięki umieszczonemu na obudowie klawiszowi - jedno naciśnięcie uruchamia aparat, drugie naciśnięcie robi już zdjęcie. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanego algorytmu, telefon umożliwia robienie wysokiej jakości zdjęć nawet pod światło. Automatyczny tryb zdjęć sprawia, że Ascend P2 może robić fotografie z powodzeniem konkurujące z profesjonalnymi aparatami.

Zainstalowany w Ascend P2 interfejs HUAWEI Emotion UI jest łatwy i wygodny w użyciu oraz personalizacji. Funkcja UniHome łączy ekrany główne z menu, podczas gdy HUAWEI Me Widget pozwala lepiej wykorzystać przestrzeń ekranu dzięki umieszczeniu wszystkich potrzebnych informacji i funkcji w jednym, personalizowanym widgecie. Emotion UI wyposażony jest także w funkcje zarządzania wykorzystaniem sieci, automatycznego tworzeniem czarnych list i blokowania wybranych numerów, okresowego czyszczenia systemu i cache, a także zamykania programów pozostających w uśpieniu, ochrony przed wirusami, ochrony prywatności, zarządzania oprogramowaniem i wiele innych.

HUAWEI Ascend P2 dostępny będzie we Francji w sieci Orange w czerwcu 2013, a globalnie w drugim kwartale 2013 r.