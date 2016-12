YouTube bezapelacyjnym zwycięzcą rankingu internetowych serwisów wideo

Firma comScore opublikowała wyniki badań, z których wynika, że w styczniu tego roku najpopularniejszym internetowym serwisem wideo był YouTube, co dla nikogo zorientowanego w temacie nie powinno być zaskoczeniem.Użytkownicy internetu z USA w pierwszym miesiącu tego roku obejrzeli ponad 32 miliardy filmów online, z czego na YouTube przypada 39,5%. Kolejne miejsca zajęły następujące serwisy: Hulu (2,8%), Microsoft (1,5%), Yahoo! (1,3%) oraz Viacom Digital (1,1%).YouTube przyciągnął 136,5 mln unikalnych użytkowników, z których każdy obejrzał średnio 93 filmy. Na drugim miejscu znalazło się Yahoo! z 51,5 mln użytkowników (średnio 8 filmów). Trzecie miejsce przypadło CBS Interactive z 41,2 mln użytkowników (średnio 5 filmów). Przeciętny użytkownik (38,5 mln) Hulu obejrzał średnio 23 filmy, co jest najlepszym wynikiem w historii serwisu.Średnia długość wideo online to 4,1 minuty