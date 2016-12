W połowie września br. firma Human Media wprowadza na polski rynek nowy multimedialny odtwarzacz sieciowy Xtreamer Sidewidner 2 firmy Xtreamer LTD. Urządzenie sterowane pilotem, oferuje rozbudowane możliwości odtwarzania wszelkich materiałów audio i wideo HD na ekranie telewizora Full HD i za pośrednictwem wielokanałowgo systemu audio. Posiada bogate funkcje połączeń i obsługi zewnętrznych nośników danych, zasobów sieciowych i internetowych. Jest uniwersalnym i wszechstronym urządzeniem dla każdego - niezawodnym i łatwym w obsłudze.

Sidewinder 2 jest następcą pierwszego modelu Xtreamer, który z czasem stał się jednym z najpopularniejszych odtwarzaczy multimedialnych, cenionych za wysoką jakość i funkcjonalność oprogramowania oraz atrakcyjną cenę.

Sidewinder 2 posiada wszystkie najlepsze cechy zaawansowanego sieciowego odtwarzacza multimedialnego oraz, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, wiele nowych i unikalnych dodatków związanych z nowym sprzętem oraz oprogramowaniem.

Dzięki procesorowi Realtek taktowanemu zegarem 500 MHz, urządzenie odtwarza materiały wideo w rozdzielczości Full HD 1080p z wielokanałowym dźwiękiem 7.1. Źródłem danych może być jeden z oferowanych w zestawie dysków twardych, dysk zewnętrzny lub sieciowy, pamięć USB, karta pamięci, podłączony do domowej sieci komputer albo zasoby internetowe.

Aby otrzymać jak najlepszą jakość obrazu i dźwięku, odtwarzacz standardowo przesyła sygnał przez złącze HDMI. Z tyłu obudowy znalazło się również miejsce dla optycznego i analogowego wyjścia audio oraz kompozytowego i komponentowego sygnału wideo.

Na obszernej liście obsługiwanych formatów wideo znajdują się: ACVHD, MKV, obrazy ISO płyt DVD i BluRay, WMV HD, MOV HD oraz RMVB. Materiały w niskiej i standardowej rozdzielczości są automatycznie skalowane do 1080p.

Xtreamer umożliwia także oglądanie zdjęć i słuchanie muzyki z plików, włączając w to wsparcie dla materiałów wielokanałowych i formatów FLAC i WAV o jakości płyty SACD (192kHz/24bit).

Z poziomu menu odtwarzacza możliwe jest uzyskanie dostępu do niezwykle bogatej kolekcji zasobów internetowych działających w ramach wbudowanej przeglądarki internetowej, a także dzięki specjalnym aplikacjom przygotowanym dla urządzenia. Spora część z dostępnych serwisów multimedialnych oferuje streaming materiałów wideo w jakości HD.

Odtwarzacz obsługuje protokoły sieciowe: FTP, UPnP/DLNA, SAMBA/CIFS, NFS. Urządzenie wyposażone zostało w szybką kartę sieciową 1Gbit oraz wbudowaną kartę bezprzewodową Wi-Fi pracującą w standardzie 802.11n, która zapewnia płynny transfer plików wideo odtwarzanych z dysków sieciowych.

Oprócz interfejsu sieciowego, Xtreamer Sidewinder 2 posiada czytnik kart pamięci oraz dwa porty USB obsługujące pamięci typu pendrive, zewnętrzne dyski twarde i napędy płyt CD/DVD. Złącza USB pozwalają także na podłączenie komputerowej klawiatury i myszki, ułatwiających obsługę przeglądarki internetowej. Opcja montażu wewnętrznego dysku SATA 2,5” o pojemności do 1000GB umożliwia przechowywanie danych multimedialnych wewnątrz urządzenia. Dostęp do dysku zapewniają protokoły sieciowe, oraz szybkie złącze USB 3.0, służące do bezpośredniego podłączenia urządzenia do komputera PC.

Wśród najciekawszych funkcjonalności oprogramowania nowego modelu Sidewinder 2, wymienić należy opcję indeksowania danych multimedialnych z użyciem bazy danych, zapewniającą bardzo szybkie wyszukiwanie plików oraz funkcję filmowego Jukeboxa, który uzupełnia filmy zgromadzone przez użytkownika o opisy i grafiki pobierane z internetu, pozwalając na nawigację po filmotece z użyciem okładek, z podziałem na kategorie, aktorów itd. Menu Xtreamera pozwala na blokowanie hasłem dostępu do wybranych katalogów na dysku, na tekstowe oraz obrazkowe przeglądanie plików (z podglądem miniatur), umożliwia też swobodne kopiowanie danych pomiędzy różnymi nośnikami. Po podłączeniu zewnętrznego napędu optycznego CD/DVD, użytkownik ma możliwość bezpośredniego odtwarzania oraz wykonania kopii zapasowej płyty do późniejszego odtwarzania z dysku.

Pojawienie się na rynku Xtreamera ucieszy z pewnością osoby posiadające kamery wideo nagrywające w formatach AVCHD w jakości Full HD, w tym także najnowsze modele rejestrujące obraz z prędkością 50 kl/sek. Odtwarzacz pozwala na przechowywania i płynne odtwarzanie materiałów kopiowanych z kamer bez konieczności konwersji.

Urządzenie jest małe i lekkie, z łatowścią może być przenoszone i instalowane w różnych miejsach. Producent zadbał też o optymalne, pasywne chłodzenie obudowy odtwarzacza, bez konieczności wspomagania wentylatorem, a dla wewnętrznego dysku przewidziano funkcję usypiania . Xtreamer pracuje cicho, zapewniając duży komfor odłsuchu plików muzycznych i ścieżek filmowych o każdej porze dnia i nocy.

Cena detaliczna urządzenia w podstawowej wersji wynosi 599 zł. Na polskim rynku dostępne są również wersje z twardymi dyskami o pojemności 500GB, 750GB i 1000GB. Ich ceny wynoszą odpowiednio: 819, 899 oraz 999 złotych. Każdy z produktów objęty jest 24-miesięczną gwarancją.

Informacje o urządzeniu można znaleźć na przygotowanej przez dystrybutora stronie http://www.xtreamer.pl/Xtreamer_sidewinder2.html, gdzie użytkownicy znajdą szczegółowe dane techniczne urządzenia, aktualizacje oprogramowanie oraz wszelkie informacje dotyczące wsparcia technicznego w języku polskim.