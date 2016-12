Firma Human Media wprowadza na polski rynek nowy odtwarzacz multimedialny XtreamerTV. Zastosowanie nowego, szybkiego procesora Sigma Designs 700MHz pozwoliło na realizację szeregu nowatorskich rozwiązań programistycznych. Urządzenie oferuje wszelkie standardowe funkcje sieciowego odtwarzacza multimedialnego zintegrowane z bogatą listą funkcji internetowych. Połączenie z siecią umożliwia natychmiastowe pobieranie informacji o filmach i muzyce oraz napisów do filmów, a także zapewnia bezpośredni dostęp do najnowszych zwiastunów filmowych, listy Top100 najpopularniejszych teledysków, integrację skrzynki pocztowej Gmail, dostęp do zasobów konta Dropbox. Dodatkowe aplikacje pozwalają na przeglądanie Wikipedii, Facebooka, YouTube oraz kanałów TV nadających na żywo. Urządzenie bardzo dobrze współpracuje z urządzeniami iPad i iPhone, oferując funkcje zdalnej kontroli oraz udostępniania zasobów.

Prosty, przyjazny użytkownikowi interfejs ekranowy kontrolowany jest za pomocą niewielkiego pilota. Producent przygotował dodatkowo uproszczoną wersję kolorowego menu dla dzieci, z w pełni kontrolowanym dostępem do treści.

Odtwarzacz XtreamerTV zbudowany w oparciu o układ Sigma SMP867X (700MHz), pracuje pod kontrolą zmodyfikowanego przez producenta systemu Android. Procesor jest odpowiedzialny za płynne odtwarzanie wszystkich najpopularniejszych formatów wideo, audio i zdjęć, w tym plików AVCHD, M2TS, MOV, BD ISO, MKV i kinowych wielokanałowych formatów audio HD 7.1. Układ sprawnie radzi sobie ze zdjęciami w wysokich rozdzielczościach oraz z wszelkimi muzycznymi plikami audio, włącznie z formatami hi-res.

JukeBox zintegrowany z oprogramowaniem automatycznie kataloguje i indeksuje zasoby filmowe i muzyczne, umożliwiając przeglądanie i wyszukiwanie zbiorów wg różnych kryteriów. Informacje o zgromadzonych filmach są automatycznie uzupełnianie o dane pobierane z internetu, jest także możliwość pobierania z sieci napisów do filmów.

Największą nowością w odtwarzaczu, niespotykaną do tej pory w innych tego typu urządzeniach, jest integracja z internetowymi zasobami i aplikacjami już na poziomie menu głównego. Na ekranie umieszczono informacje o najnowszych wiadomościach dostarczonych do skrzynki Gmail, kanały informacyjne RSS, prognozę pogody.

Zwiastuny najnowszych filmów oraz lista teledysków TOP100 dostępne są w jakości HD po podświetleniu menu filmów czy muzyki. Dodatkowe aplikacje zapewniają dostęp do Facebooka, Twittera, Wikipedii, YouTube i kilku innych serwisów.

Integracja z usługą Dropbox pozwala na odtwarzanie materiałów z dysku internetowego bez pobierania ich na nośnik lokalny.

Producent zadbał o wsparcie dla mobilnych urządzeń z systemem iOS – smartfonów iPhone oraz tabletów iPad. Oprócz opcji zdalnej kontroli i implementacji standardu AirPlay w celu przesyłania mediów do odtwarzacza, XtreamerTV potrafi udostępniać swoje zasoby lokalne oraz sieciowe maksymalnie sześciu urządzeniom mobilnym, umożliwiając np., strumieniowe, równoległe przesyłanie różnych materiałów wideo.

Odtwarzacz wyposażono w komplet złączy audio-wideo obejmujących HDMI (1.3), analogowe złącza audio i wideo oraz optyczne wyjście audio. Zestaw interfejsów składa się z trzech złącz host USB 2.0, złącza PC USB oraz złącza sieci LAN. Opcjonalnie do portu USB można podłączyć dedykowany adapter Wi-Fi. Wewnątrz obudowy jest miejsce na zainstalowanie dysku twardego 2.5” o pojemności do 1TB. Odtwarzacz obsługuje protokoły UPnP, SAMBA oraz AirPlay, zapewniające zdalną wymianę danych z innymi komputerami oraz tabletami wpiętymi do tej samej sieci lokalnej. Wbudowany klient BitTorrent pracujący w tle pozwala na pobieranie plików z internetu.

Cena detaliczna odtwarzacza XtreamerTV wynosi 499 zł. Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją. Do odtwarzacza można dokupić adapter Wi-Fi 802.11bgn ze złączem USB (75 zł).