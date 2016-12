Swoboda i komfort korzystania z urządzeń elektronicznych ma dla ich użytkowników coraz większe znaczenie. Rosnące zaufanie wobec technologii bezprzewodowych potwierdza jedynie tę tendencję. Marka Creative, producent nowoczesnych rozwiązań z zakresu audio, prezentuje przełomową serię Dxm - pierwszych na świecie bezprzewodowych głośników z funkcją auto-kalibracji pomieszczenia w celu uzyskania najlepszej jakości odtwarzanego dźwięku. Na serię składają się trzy modułowe głośniki o niezwykle eleganckim i nowoczesnym wzornictwie: Creative D5xm, Creative D3xm oraz subwoofer Creative DSxm.

Seria Creative Dxm to pierwsze bezprzewodowe głośniki modułowe, które wzbogacone zostały

o inteligentną technologię kalibracji pomieszczenia. Dzięki niej głośnik jest w stanie określić krytyczne elementy pomieszczenia, które zakłócają poprawną emisję dźwięku - mogą więc być to niektóre meble, ale również sam kształt przestrzenny pokoju. Przy niekorzystnych warunkach, dźwięk wydobywający się z głośnika, ulec może zniekształceniu przez nadmierne podkreślanie basów, maskowanie niskich częstotliwości czy dialogów filmowych. Dzięki nowoczesnej technologii kalibracji, głośniki Dxm adaptują się do danego pomieszczenia, dostosowując działanie do jego akustyki. To zaś pozwala użytkownikom na swobodne rozmieszczanie głośników - niezależnie od tego, czy urządzenie ustawione zostanie pod biurkiem, przy telewizorze czy na szafce nocnej, odtwarzany przez nie dźwięk, zachowa najwyższą jakość. Kalibracja pomieszczenia sterowana jest za pomocą darmowej aplikacji Creative Central, dostępnej na urządzenia przenośne korzystające

z systemów iOS oraz Android.

Głośniki Creative Dxm to swoboda nie tylko przy ich rozmieszczaniu, ale też przy kompletowaniu zestawu. Modułowa konstrukcja pozwala na stopniowe tworzenie systemu, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami finansowymi. Do jednego z głośników podstawowych: D5xm lub D3xm można dołączyć kolejne urządzenia tego samego typu, wzbogacając je jednocześnie o głośnik niskotonowy DSxm, tak by finalnie otrzymać optymalny system 3.1. Bez narzuconej przez producenta konfiguracji, to użytkownik samodzielnie decyduje, jak duży zestaw chce skomponować. Głośniki łączą się ze sobą bezprzewodowo, za pomocą technologii Bluetooth, zaś cały proces konfiguracji nowego elementu odbywa się z wykorzystaniem intuicyjnej w obsłudze aplikacji Creative Central.

Nowością w serii Creative Dxm są również inteligentne tryby dźwięku. Aplikacja sterująca głośnikami, umożliwia wybór trybu odtwarzania dźwięku, w zależności od rodzaju i jakości nadawanego sygnału. Użytkownik może wybierać z kilku konfigurowanych profili dźwięku, wśród których znalazły się:

Wokal - tryb eksponuj ą c y partie wokalne w utworach muzycznych, dzi ę k i czemu mo ż n a wyra ź n ie us ł y sze ć s ł o wa piosenek.

Smart Volume - tryb do dynamicznego zwi ę k szenia lub zmniejszenia g ł o ś n o ś c i odpowiednio cichej i g ł o ś n ej muzyki.

Wyra ź n e dialogi - tryb eksponuj ą c y dialogi filmowe, dzi ę k i czemu nawet kwestie m ó w ione szeptem staj ą si ę wyraziste i dobrze s ł y szalne.

Film akcji - tryb stworzony z my ś l ą o entuzjastach kina akcji, kt ó r zy pragn ą wyra ź n ie odczu ć atmosfer ę dziej ą c ych si ę na ekranie wydarze ń .

Tryb nocny - tryb dla fan ó w nocnego kina, kt ó r y gwarantuje st ł u mienie g ł o ś n ych d ź w i ę k ó w

w filmie, np. odg ł o s ó w eksplozji czy krzyk ó w .

Technologie i rozwiązania zastosowane w serii głośników Creative Dxm:

Technologia kalibracji pomieszc zenia umo ż l iwiaj ą c a uzyskanie najwy ż s zej jako ś c i d ź w i ę k u, niezale ż n ie od przeszk ó d wp ł y waj ą c ych na akustyk ę danego pokoju.

Konstrukcja modu ł o wa pozwalaj ą c a na utworzenie systemu sk ł a daj ą c ego si ę z dowolnej ilo ś c i g ł o ś n ik ó w D5xm lub D3xm, wspomaganych dzia ł aniem subwoofera DSxm.

Tryby odtwarzania d ź w i ę k u umo ż l iwiaj ą c e cieszenie si ę doskona ł ą jako ś c i ą d ź w i ę k u

w zale ż n o ś c i od jego rodzaju.

Steruj ą c a g ł o ś n ikami aplikacja Creative Central, kompatybilna z tabletami i smartfonami wyposa ż o nymi w system iOS lub And roid.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth umo ż l iwiaj ą c a wygodne konfigurowanie poszczeg ó l nych g ł o ś n ik ó w i wsp ó ł prac ę z inteligentnymi urz ą d zeniami mobilnymi.

Wykorzystanie kodek ó w aptX i AAC gwarantuj ą c ych wysok ą jako ś ć d ź w i ę k u bezprzewodowego, bez zak ł ó ce ń i op ó źnie ń w przesy ł aniu.

Zintegrowane wej ś c ie AUX-In pozwalaj ą c e na wsp ó ł prac ę z nadajnikami niewyposa ż o nymi

w modu ł technologii Bluetooth.

Nowoczesna konstrukcja i elegancki design, czyni ą c e z g ł o ś n ik ó w stylowe dodatki wyposa ż e nia wn ę t rza.

Cena i dostępność

Głośniki Creative Dxm dostępne będą w sprzedaży w czerwcu 2013 roku. Ich cena wynosić będzie:

Creative D5xm - 1199 PLN

Creative D3xm - 699 PLN

Creative DSxm - 599 PLN