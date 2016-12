Komputronik, czołowa polska sieć salonów ze sprzętem IT i elektroniką użytkową, rozpoczęła wielką akcję skierowaną do miłośników najnowszej polskiej superprodukcji Wiedźmin 2: Zabójcy Królów . Druga część kultowej gry, której premiera przewidziana jest na 17 maja br., już teraz została wprowadzona do oferty Komputronik na zasadach przedsprzedaży. Promocyjna cena wynosi 99,90 zł, a więc jest o 20 zł niższa od ceny sugerowanej.

Co więcej, klienci salonów Komputronik lub internetowego sklepu Komputronik.pl w dniu premiery będą mogli kupić grę Wiedźmin 2: Zabójcy Królów wraz ze specjalnie w tym celu dobranymi komputerami stacjonarnymi. Rekomendowane konfiguracje desktopów marki Komputronik będą ściśle spełniały zalecenia specjalistów firmy CD Projekt RED - producenta tego najbardziej oczekiwanego tytułu przez polskich graczy w 2011 roku. Komputronik przygotował również promocyjne zestawy złożone z wydajnych notebooków, które będą oferowane wraz z grą Wiedźmin 2: Zabójcy Królów.

Odpowiedni sprzęt jest kluczowy, gdyż oprawa wizualna polskiej superprodukcji jest generowana przez zupełnie nowy silnik - RED Engine, przygotowany przez studio CD Projekt RED specjalnie na potrzeby gry. Producent korzystał także z Havoka, czyli technologii odpowiedzialnej za wierne odwzorowanie praw fizyki. Zalecane wymagania sprzętowe to w tym przypadku między innymi: czterordzeniowy procesor Intel lub AMD, pamięć operacyjna o pojemności 3GB (Windows XP), bądź 4GB (Vista lub 7), jak również karta graficzna GeForce 260 (1 GB RAM) lub Radeon 4850 HD (1 GB RAM).

Internetowy sklep Komputronik.pl przygotował specjalną stronę poświęconą grze Wiedźmin 2: Zabójcy Królów umieszczoną pod adresem: www.komputronik.pl/wiedzmin2 . Znajdą się tam między innymi informacje na temat aktualnych promocji dotyczących kultowej produkcji oraz warunków przedsprzedaży. W salonach Komputronik przewidziano specjalne elementy wystroju, między innymi pełnowymiarowe stojaki reklamowe i atrakcyjne naklejki na podłogę. W ten sposób klienci tej sieci będą mogli w pełni cieszyć się atmosferą premiery jednego z największych rodzimych arcydzieł cyfrowej rozrywki.

Wiedźmin 2: Zabójcy Królów to druga część słynnej gry Wiedźmin, która została wydana w 15 wersjach językowych i sprzedana w ponad milionie egzemplarzy. Jej sequel ma w jeszcze większym stopniu odznaczać się porywającą, dojrzałą, nieliniową i zmuszającą do myślenia fabułą. Jej uzupełnieniem ma być oryginalny i brutalny system walki, łączący szybką akcję z elementami taktycznymi. Gracz ponownie wciela się w Geralta z Rivii - wiedźmina, który uratował życie króla Foltesta i tym samym wplątał się w świat politycznych intryg królestwa Temerii, pomagając zdusić powstanie wzniecone przez Zakon Płonącej Róży. W porównaniu do pierwszej części gry, system walki ma być znacznie płynniejszy i dużo bardziej dynamiczny. Nowoczesny silnik gry autorstwa CD Projekt RED ma być między innymi odpowiedzialny za olśniewająco piękną stronę wizualną oraz zaawansowaną mechanikę gry. Dzięki temu będzie mógł on, według zapewnień twórców, przenieść gracza do jednego z najbardziej wiarygodnych i dojrzałych światów. W dniu premiery, 17 maja br., do sprzeadaży ma trafić milion egzemplarzy gry Wiedźmin 2: Zabójcy Królów.