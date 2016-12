Podstawowym atutem najnowszego wizualizera Lumens CL510 jest oczywiście wysoka rozdzielczość, a co za tym idzie gwarancja znakomitej jakości obrazu.

Najważniejszą częścią każdego urządzenia tego typu jest cyfrowa kamera, którą kierujemy na obiekt. Wizualizer musi być podłączony do projektora, monitora albo telewizora – tylko w ten sposób będziemy mogli obejrzeć to – na co skierowana jest kamera. Podstawowym zadaniem wizualizera jest pokazanie przedmiotu czy żywego stworzenia albo niebezpiecznego doświadczenia chemicznego w dużym powiększeniu – całej grupie w tym samym czasie. Znacznym atutem Lumensa CL510 jest przystosowanie do sufitowego montażu - eliminuje to konieczność manewrowania urządzeniem na biurku. To w połączeniu z jego parametrami oraz 25-krotnym zoomem optycznym sprzyja wysokiej elastyczności jeśli chodzi o prezentacje obiektów w zakresie wielkości, kształtu czy konsystencji. Lumens CL510 wyposażony jest w profesjonalny sensor obrazu -charakteryzuje go znaczna czułość na jasność oraz ostrość. Kolejną jego zaletą jest wierne odwzorowanie barw.

Wizualizer Lumens CL510 oprócz eleganckiego wyglądu – łączy w sobie znakomite parametry, możliwość montażu sufitowego oraz wykorzystuje najnowszą technologię PoE (Power over Ethernet), która sprowadza się do wyeliminowania zewnętrznego zasilacza i przewodu zasilającego – co ułatwia instalację. Urządzenie jest dostępne w cenie detalicznej 10.999 PLN z VAT