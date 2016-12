Verbatim ulepszył swój najnowszy przenośny dysk twardy GT, zwiększając jego pojemność do 1 TB i dodając złącze USB 3.0, które umożliwia 10-krotnie szybszą transmisję danych

Nowy dysk twardy będzie dostępny w kolorze niebieskim lub czerwonym. Dodatkowo białe pasy poprowadzone wzdłuż obudowy mają nawiązywać do sportowych samochodów. Na tyle dysku znajduje się para czerwonych wskaźników stanu użycia, które przypominają światła hamulcowe.

Kolejnym ulepszeniem jest przełącznik zabezpieczenia przed zapisem. Zapobiega on przypadkowemu usunięciu danych

i działa podobnie jak przełączniki blokady zapisu na kartach pamięci SD.

Dysk jest wstępnie sformatowany w systemie plików FAT-32 i gotowy do użycia

w komputerach PC i Mac. Zawiera oprogramowanie Nero BackItUp Essentials, które umożliwia użytkownikom pecetów utworzenie pełnej kopii zapasowej i przywrócenie systemu, skonfigurowanie dat i godzin automatycznego tworzenia kopii oraz zaszyfrowanie kopii za pomocą hasła.

Oprogramowanie Verbatim Green Button zmniejsza zużycie energii i przedłuża żywotność dysku, w razie potrzeby automatycznie przełączając go w tryb uśpienia. Dostępne są trzy opcje. Dzięki pierwszej opcji dysk może wyłączać się automatycznie po upływie od 10 do 120 minut (z dokładnością do 10 minut). Drugi sposób to uśpienie dysku natychmiast przez kliknięcie ikony Green Button na pulpicie. Dysk można skonfigurować też tak, aby nigdy nie przełączał się w tryb uśpienia.

Dysk można wykorzystać również do nagrywania USB. Funkcja ta pozwala użytkownikom nagrywać programy telewizyjne na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym podłączonym bezpośrednio do telewizora poprzez port USB, a także pauzować programy nadawane na żywo.

Najnowszy przenośny dysk twardy Verbatim GT jest dostępny na naszym rynku od grudnia. Wersja 500 GB kosztuje 390 PLN, a wersja 1TB będzie kosztować 590 PLN. Urządzenie jest sprzedawane w komplecie z kablem USB 3.0.