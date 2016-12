EURO 2012 to święto dla kibiców, ale dla kierowców jest to nie lada wyzwanie. Objazdy i korki mogą skutecznie sparaliżować miasta-gospodarzy. Podpowiadamy, jak niewielkim wysiłkiem można uchronić się przez zbliżającymi się utrudnieniami na drogach.

Warszawa, Poznań, Wrocław i Gdańsk na trzy tygodnie zmienią organizację ruchu. W stolicy w czasie mistrzostw wciąż będzie zamknięta ulica Kasprzaka i Świętokrzyska. Niemożliwy też będzie przejazd Mostem Śląsko-Dąbrowskim. W przypadku pozostałych miast-gospodarzy terminy realizacji inwestycji upływają z końcem kwietnia lub maja, ale już teraz wiadomo, że niektóre ulice mogą nie być gotowe jeszcze w czasie trwania imprezy. Do tego dochodzą zmiany organizacji ruchu niezbędne w czasie trwania kolejnych meczy, znacznie utrudniające przemieszczanie się samochodem po mieście.

Sposobów radzenia sobie z komunikacyjnym chaosem podczas mistrzostw jest kilka. Najprostszym jest pewnie opuszczenie miasta i udanie się na urlop, jednak taka strategia może okazać się nieskuteczna. EURO 2012 jest bowiem testem nie tylko dla miast, w których będą odbywać się mecze, ale również dla całej siatki komunikacji drogowej w Polsce. Spodziewamy się znacznej liczby gości z zagranicy, w związku z czym na drogach krajowych będzie tłoczniej niż zwykle. Jak obronić się przed staniem w długich korkach?

Sprawdzanie sytuacji na stronach

Przede wszystkim warto śledzić informacje o organizacji i natężeniu ruchu w Internecie. Dobrym źródłem informacji są strony zarządów dróg miejskich i urzędów miast, na których publikowane są także informacje o planowanych objazdach. Niestety ta metoda ma też swoje minusy. Jest dość czasochłonna, a do tego mało efektywna w sytuacji, kiedy na ulicach będą tworzyć się korki. Administratorzy stron miejskich nie są bowiem w stanie na bieżąco uzupełniać informacji o nieoczekiwanych utrudnieniach.

Nawigacja w Internecie

Drugim sposobem radzenia sobie ze zmianami w ruchu jest zaglądanie na portale, które na bieżąco informują o pojawiających się utrudnieniach (np. Google). Przekazywane przez nie informacje są aktualne i realnie wpływają na sprawność przemieszczania się po zakorkowanym mieście. Kłopot z tym rozwiązaniem polega na posiadaniu możliwości dostępu do informacji. Najwygodniej jest korzystać z nawigacji internetowej za pomocą laptopa lub komputera stacjonarnego. Możemy sprawdzić co dzieje się na drodze przed wyjściem z domu, ale kiedy sytuacja drogowa w mieście zmienia się tak dynamicznie, najwygodniej byłoby weryfikować ją na bieżąco. Alternatywnym rozwiązaniem jest tutaj smartfon. Trzeba jednak pamiętać, że mimo coraz większej popularności tego typu urządzeń, nadal nie każdy go ma. Co więcej sprawdzanie tych wiadomości za pomocą telefonu także wymaga połączenia z Internetem, co w dłuższej perspektywie może okazać się kosztowne.

Informacje na bieżąco w samochodzie

Rozwiązaniem pozbawionym powyższych ograniczeń, zatem zarówno wygodnym, jak i efektywnym, jest korzystanie z profesjonalnych nawigacji samochodowych wyposażonych w system informowania o utrudnieniach na drodze. Traffic Message Channel (w skrócie TMC) jest usługą informowania o bieżącej sytuacji na drogach. Informacje o korkach i objazdach uzyskane od policji, lokalnych urzędów i flot samochodowych są przekazywane drogą radiową do nawigacji. Na tej podstawie urządzenie uwzględnia utrudnienia na drodze i kiedy pojawiają się one na wybranej przez nas trasie – proponuje objazd. TMC obejmuje swoim zasięgiem cały kraj i jest coraz bardziej popularne wśród kierowców. Bezpłatnie mogą z niego korzystać użytkownicy trzech modeli nawigacji Mio – Mio Spirit 687, 685 i 485.

"System TMC w nawigacjach jest bardzo przydatnym rozwiązaniem. Kierowcy korzystają z niego codziennie, m.in. podczas pokonywania drogi do pracy. W sytuacji wzmożonego ruchu, jaki szykuje się w czasie trwania EURO 2012, usługa informowania o korkach będzie nieoceniona" – mówi Tarik Hassan, CEE Marketing Manager Mio Technology. "Dzięki niej kierowcy będą mieli szansę nie tylko zerknąć, gdzie i kiedy czeka ich objazd, ale także uchronić się przed długim oczekiwaniem w korku" – dodaje.

Mio Technology — informacje

Mio Technologyprojektuje i sprzedaje urządzenia, dzięki którym użytkownicy mogą wykorzystać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie usług mobilnych. Firma powstała w maju 2002 roku, obecnie działa na Tajwanie, w Chinach, Europie, Ameryce Północnej, Australii, Japonii oraz Korei Południowej.Mio Technologyzatrudnia ponad 1500 osób na całym świecie, a swoje produkty oferuje w niemal 50 krajach. Firma dysponuje szeroką gamą mobilnych produktów do nawigacji, włączając systemy nawigacji samochodowej, handheldy, telefony oraz urządzenia GPS PDA. Wszystkie zaprojektowane z myślą o eksplorowaniu oraz odkrywaniu świata. ObecnieMio Technologyjest liderem sprzedaży urządzeń GPS w Polsce.