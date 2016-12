Uchwyty ścienne do nowoczesnych telewizorów na dobre trafiły pod strzechy. To obecnie najbardziej popularny sposób montażu odbiornika LED czy LCD. Jednym z największych dostawców uchwytów RTV jest Hama. Firma poszerzyła w tym miesiącu ofertę o nowe produkty firmy Thomson.

Telewizor niemal zawsze znajduje się w najbardziej eksponowanym miejscu salonu. Niektórzy umieszczają go w szafkach RTV, ale najbardziej efektownie prezentuje się urządzenie zawieszone na ścianie. Zakup uchwytu wiąże się też z niższym wydatkiem aniżeli zakup eleganckiej szafki. Podczas poszukiwania odpowiedniego akcesorium nie warto kierować się ceną. Oszczędności są niewielkie, a ryzyko spore. Ceny najtańszych telewizorów przeznaczonych do domowych salonów oscylują wokół 1000 złotych, nie wspominając o odbiornikach 3D, za które trzeba zapłacić kilka razy więcej. Upadek może okazać się nad wyraz kosztowny. Markowe akcesoria, a do takich należą uchwyty firmy Thomson, gwarantują bezpieczeństwo.

Hama wprowadziła do swojej oferty cztery uchwyty Thomsona. Najprostsza konstrukcja pozwala na równoległe mocowanie telewizora do ściany, bez możliwości regulacji kąta obrotu oraz nachylenia. To bardzo dobra propozycja dla użytkowników plazm, które oferują najszersze kąty widzenia w pionie oraz poziomie. Uchwyt przeznaczony jest dla telewizorów o przekątnej ekranu od 26 do 46 cali, a jego maksymalne obciążenie wynosi 60 kilogramów. Wielu użytkowników doceni możliwość sposobu zawieszenia, dyskretnie ukrywający uchwyt za telewizorem. Cena uchwytu wynosi 169,00 złotych.

Pozostałe modele uchwytów posiadają możliwość regulacji, odbiornik można pochylić o +5°/-15 oraz obrócić o 180°. Dodatkowo stelaże są wyposażone w organizer kabli, który redukuje nieład, a dodatkowo zabezpiecza przewody przed wyrwaniem. Uchwyty z tej grupy są przeznaczone do montażu telewizorów o przekątnej od 26 do 65 cali. Ceny uchwytów wynoszą od 39,90 do 569,90 złotych.

Wszystkie stelaże są zgodne z VESA ogólnoświatowym standardem typu mocowania telewizora LCD bądź plazmy. Co oznacza, że są przystosowane do większość modeli telewizorów.