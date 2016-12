Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska nawiązały tajne rozmowy w sprawie sposobów zwiększenia bezpieczeństwa w Internecie i ograniczenia wykorzystania Sieci do celów wojskowych. Według gazety "The New York Times"daje się zauważyć zbliżone stanowiska obu stron. Po spotkaniu delegacji obydwu krajów w listopadzie rozmowy mają być kontynuowane w styczniu.

Rosja do tej pory stała na stanowisku, że coraz większe zagrożenie sieci prywatnych przez działalność o charakterze militarnym może być najlepiej zwalczane za pomocą międzynarodowego porozumienia – podobnego do tych, które podpisuje się przeciwko rozprzestrzenianiu broni atomowej, biologicznej i chemicznej – twierdzi "The New York Times". Stany Zjednoczone z kolei argumentowały do tej pory, że nie jest ­możliwe określenie wyraźnej granicy między komercyjnym a wojskowym zastosowaniem sprzętu i oprogramowania.