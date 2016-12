Telefony komórkowe, a szczególnie smartfony są do siebie bardzo podobne. Nawet osoba, której nieobce są najnowsze technologie, może mieć kłopot z precyzyjnym określeniem marki i modelu smartfona. A przecież według wielu osób telefon to gadżet, obiekt pożądania, który powinien podkreślać indywidualność właściciela. Skoro sam smartfon przestał być wyróżnikiem indywidualności, dlaczego nie nosić go w niepowtarzalnym pokrowcu, na przykład fińskiej firmy Golla znanej z fantastycznego i nowoczesnego designu oraz solidnego wykonania swoich nowoczesnych toreb do notebooków, tabletów, aparatów, telefonów komórkowych i odtwarzaczy mp3.

W ofercie firmy Hama dostępne są pokrowce na telefony firmy Golla - jednego z prekursorów nowych, kolorowych trendów w dziedzinie toreb i futerałów ochronnych. W barwnej ofercie firmy Golla każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Dostępne są futerały do powieszenia na „smyczy” na szyi, przypinane do paska lub do noszenia w damskiej torebce. Wszystkie funkcjonalne, w niepowtarzanych barwach i uniwersalnym rozmiarze (12,5 x 1,2 x 7,0 cm). Przykładowo „Bahama” to płaski futerał, który chroni telefon przed zabrudzeniem i porysowaniem, idealny do przechowywania w kieszeni torebki, spodni, czy kurtki. Miękki materiał z mikrofibry we wnętrzu chroni wyświetlacz. Dodatkowa wnęka na plecach umożliwia przenoszenie w niej słuchawek, kart kredytowych, pieniędzy lub przedmiotów osobistych. To etui kosztuje 42,9 zł. Z kolei „Ivalo” to futerał w poziomym formacie, który oprócz atrakcyjnego wyglądu, także chroni telefon przed zabrudzeniem i porysowaniem. Etui jest zapinane na suwak, a także ma dwie kieszenie na drobiazgi. Sugerowana cena to 44,90 zł.

W ofercie Hama jest kilkadziesiąt modeli pokrowców na telefony marki Golla. Ich ceny rozpoczynają się od 34,9, a kończą na 44,9 zł.