Jak donosi serwis techc­runch.com, około 4 w nocy czasu polskiego, popularny portal społecznościowy Twitter.com padł ofiarą ataku hakerów.Inicjatorzy ataku zostawili podpis jako Irańska Cyber Armia, oraz przesłanie:

THISSITE HAS BEEN HACKED BY IRANIAN CYBER ARMYiRANiAN.CYBER.ARMY@GMAIL.COM

U.S.A.Think They Controlling And Managing Internet By Their Access, ButTHey Don't, We Control And Manage Internet By Our Power, So Do NotTry To Stimulation Iranian Peoples To .



NOW WHICH COUNTRY INEMBARGO LIST? IRAN? USA?WE PUSH THEM IN EMBARGO LIST Take Care.

W wolnym tłumaczeniu znaczy to:

Ta strona została "shakowana" przez Irańską Cyber Armię. Stany Zjednoczone myślą że rządzą w internecie, ale tak nie jest –to my mamy siłę by go kontrolować. Nie próbujcie wpływać na Irańczyków.

Na kogo nałożono embargo? Na Iran? Na Stany Zjednoczone? Teraz my was tam wpiszemy.

Wspomniany serwis techcrunch informuje że, kolejnym celem ataku tej samej grupy jest mawjcamp.org. O godzinie 8.45 nadal można było zobaczyć podmienioną stronę we własnej przeglądarce.

­Ze względów bezpieczeństwa zalecanajest zmiana haseł zarówno do Twittera i do kont gdzie używasz tych samych danych logowania w innych serwisach i usługach...

źródło: techcrunch.com