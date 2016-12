Firma C4i wprowadziła do swojej oferty innowacyjne rozwiązanie do przesyłania obrazu poprzez sieć: extender LKG LKV376. LKV376 to znakomite rozwiązanie do użytku domowego, dla edukacji, sal prezentacyjnych, korporacji oraz zastosowań Digital Signage.

Urządzenie zostało wyposażone w wejście LAN na konektorze RJ45, wejście audio (Jack 3,5 mm) oraz wyjście HDMI, VGA i audio (Jack 3,5 mm) oraz 2 porty USB. Z poziomu wyświetlacza położonego w dalszej odległości od komputera możemy w pełni sterować i kontrolować komputer oraz wyświetlać jego dowolną zawartość lub uruchamiać aplikacje. Współpracuje z systemami operacyjnymi: Windows 7, XP, Vista. Przy zastosowaniu LKV376 przekazany zostanie sygnał wideo z komputera, który może znajdować się w innym pomieszczeniu. Wystarczy podłączyć LKV376 do telewizora kablem HDMI lub VGA oraz do sieci lokalnej. Urządzenie umożliwia przesył sygnału w rozdzielczości 1920x1080@60Hz. Dodatkowo umożliwia przesłanie sygnału audio osobnym torem lub poprzez kabel HDMI – w zależności od potrzeb.

Urządzenie jest wyjątkowe ze względu na mnogość zastosowań i możliwości, które oferuje. LKV376 można wykorzystać do przesyłania sygnału HDMI, VGA i audio przez sieć przy użyciu jednej z dwóch oferowanych opcji połączenia: przewodowego poprzez kabel skrętkowy lub bezprzewodowego z zastosowaniem odpowiedniego modemu w instalacji.

LKV376 posiada wbudowane 2 porty USB. Po podłączeniu myszy lub klawiatury (również bezprzewodowych) zyskujemy sprzężenie zwrotne, pozwalające na zdalne sterowanie komputerem. Funkcja ta znana również jako KVM (Keyboard Video Mouse) jest szeroko stosowana w drogich, profesjonalnych rozwiązaniach instalatorskich. Świetnie sprawdzą się tutaj także klawiatury bezprzewodowe współpracujące z odtwarzaczami sieciowymi.

Wykorzystanie w instalacji kabla skrętkowego lub transmisji bezprzewodowej eliminuje ograniczenia jakie niosą ze sobą rozwiązania oparte na złączu HDMI: długość kabla i konieczne w wielu przypadkach wzmocnienie sygnału, a także wysokie ceny kabli HDMI.

Poza rozwiązaniami domowymi, LKV376 pozwala na szerokie wykorzystanie w instalacjach komercyjnych. Oprócz wymienionych wcześniej funkcji, urządzenie prezentuje dodatkowe możliwości w instalacjach komercyjnych. Prezentacja może być przygotowana w jednym miejscu, wyświetlana w innym - bez potrzeby kopiowania i wysyłania plików - szybko i wygodnie.

LKV376 pozwala również wielu użytkownikom na współdzielenie urządzeń MFP (Multi Function Printer) przez sieć w celu drukowania, skanowania i faksowania z dowolnego komputera w sieci.

Dodatkowo, dla rozwiązań wymagających instalacji monitorów w trudno dostępnych miejscach lub z ograniczonym miejscem dla dodatkowego sprzętu, niewielkie rozmiary urządzenia staną się wyjątkowym atutem. Wykorzystanie bezprzewodowej technologii Wi-Fi znacznie zmniejszy również koszty spowodowane dostosowaniem pomieszczeń i ewentualnej przebudowy.

Podsumowując, urządzenie posiada wiele niezaprzeczalnych zalet w porównaniu z rozwiązaniami dotychczas wykorzystywanymi:

- zwiększona estetyka rozwiązania - tylko monitor lub dodatkowo mysz i klawiatura - szeroki wachlarz zastosowań - sale konferencyjne, biura, szkoły

- większa elastyczność w wykonywaniu instalacji, możliwość wykonania instalacji również w niewielkich pomieszczeniach.

Cena brutto urządzenia LKV376 wynosi: 830,00 zł.