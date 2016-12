Nexus 7™ to pierwszy na świecie 7-calowy czterordzeniowy tablet wyposażony w system Android™ 4.1 Jelly Bean. Tablet jest dostępny od dzisiaj w przedsprzedaży, w cenie 999 zł za wersję 16GB. W sprzedaży będzie dostępny od 25 września br.



Nexus 7™ to pierwszy tablet z serii Google Nexus i pierwsze 7-calowe urządzenie z systemem Android™ 4.1 Jelly Bean. Nexus 7™ łączy w sobie najnowszą wersję systemy operacyjnego Android oraz zaawansowany sprzęt stworzony przez firmę ASUS. Zaprojektowany wspólnie przez ASUS i Google Nexus 7™ to pierwszy czterordzeniowy tablet, zbudowany tak, by dać klientom to, co najlepsze w Google, w smukłej i przenośnej obudowie, która idealnie mieści się w dłoni. Nexus 7™ doskonale oddaje filozofię ASUS „design thinking”, a najnowsza wersja systemu Android zapewnia wysoką wydajność w bardzo przystępnej cenie.



Super mocny, super przenośny Dzięki ekranowi HD o rozdzielczości 1280x800, Nexus 7™ zapewnia doskonałą jakość obrazu w aplikacjach, grach, podczas oglądania filmów, przeglądania internetu czy czytania książek. Technologia ASUS TruVivid zwiększa wyrazistość kolorów i jasność, a panel IPS oferuje znakomitą jakość grafiki oraz kąt

widzenia 178 stopni. Szkło Corning® FIT oraz odpowiedniowyprofilowana obudowa zapewniają wysoką odporność urządzenia na

zadrapania.



Tablet zaprojektowano z myślą o użytkownikach, którzy potrzebują maksymalnej mobilności. 7-calowego Nexusa 7™ wyposażono w 4-rdzeniowy procesor NVIDIA® Tegra® 3, który zapewnia płynne działanie wielu aplikacji jednocześnie. 12-rdzeniowy procesor graficzny GeForce® zapewnia doskonałą jakość grafiki, a technologia 4-PLUS-1™ zapewnia maksymalne osiągi oraz oszczędność energii. Czterordzeniowy procesor,10-punktowy ekran wielodotykowy, żyroskop i akcelerometr pozwolą swobodnie korzystać z ponad

600 000 aplikacji i gier dostępnych przez Google Play.



Zaprojektowany przez ASUSa i Google tablet ma zalewie 10,5mm grubości i waży tylko 340g. Jego bateria

pozwala na nieprzerwaną pracę przez 9,5 godziny*.



Pierwsze urządzenie z systemem Android 4.1, Jelly Bean Nexus 7™ korzysta z systemu operacyjnego Android™ 4.1 Jelly Bean, najnowszej wersji najpopularniejszej obecnie platformy mobilnej. Udoskonalone powiadomienia, nowe widgety, które pozwalają szybko

dotrzeć do najważniejszych informacji, pełna personalizacja ekranu – to tylko niektóre funkcje, dzięki którym Android jest szybszy i bardziej intuicyjny niż kiedykolwiek wcześniej. Dzięki pełnej synchronizacjiz innymi urządzeniami (tablety, telefony i komputery) oraz z usługami Google dostępnymi w chmurze, użytkownik błyskawicznie otrzymuje dostęp do wszystkich swoich zasobów. Nexus 7™ wyposażono w aplikacje Google takie jak Gmail, Chrome, Google+ i YouTube – oddając to co najlepsze w Google,

bezpośrednio w ręce użytkowników. Za pośrednictwem tabletu użytkownik otrzymuje też dostęp do

zasobów sklepu Google Play, gdzie dostępnych jest ponad 600 tys. aplikacji i gier.



*(podana długość pracy baterii była mierzona podczas odtwarzania filmu 720p przy jasności 100 nitów, z

podłączonym zewnętrznym mikrofonem, włączoną kartą Wi-Fi oraz przeglądarką zalogowaną do poczty

Gmail).

Dostępność

Nexus 7™ będzie dostępny od 25 września we wszystkich sklepach komputerowych w cenie 999 zł za

wersję 16GB.