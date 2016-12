Goclever oficjalnie prezentuje kolejny tablet z najnowszą wersją systemu operacyjnego Android 4.0.3. GOCLEVER TAB A971 to uniwersalny tablet wyposażony w pojemnościowy ekran LCD 9.7” o rozdzielczości 1024 x 768 w formacie 4:3, który idealnie sprawdza się przy przeglądaniu dokumentów oraz czytaniu książek.

Ekran jest wykonany w technologii IPS. Szerokie kąty widzenia (178 stopni) sprawiają, że jest idealny do zastosowań, w których mamy do czynienia zarówno ze statycznym, jak i dynamicznym obrazem.





Goclever TAB A971, pracujący pod kontrolą Androida 4.0 Ice Cream Sandwich, posiada kamerkę VGA, slot kart micro SDHC o pojemności do 32 GB, port micro USB OTG, do którego można podłączyć akcesoria peryferyjne (mysz, klawiaturę, pendrive, modem 3G) oraz akumulator o pojemności 6000 mAh. Urządzenie obsługuje formaty plików FAT oraz NTFS. Ponadto tablet wyposażono we wbudowany głośnik, kamerkę oraz akcelerometr.

Tablet wyróżnia się doskonałymi możliwościami multimedialnymi. Wbudowana pamięć 8GB pozwala na zapisanie dużej ilości danych, filmów, zdjęć i gier. Urządzenie bez żadnych problemów odtwarza filmy wideo w pełnej rozdzielczości HD - można je obejrzeć na wbudowanym lub zewnętrznym ekranie, podłączonym przez interfejs mini HDMI. Przy użyciu odpowiedniego oprogramowania można z łatwością przeglądać i edytować dokumenty, korzystać z poczty e-mail i przeglądać publikacje w formacie PDF.

GOCLEVER TAB A971 obsługuje sieci bezprzewodowe Wi-Fi b/g/n, a wydajny procesor Cortex A8 1GHz sprawia, że tablet jest idealny do uruchamiania gier oraz prowadzenia wideo rozmów na Skypie. GOCLEVER TAB A971 oferuje także dostęp do aplikacji ze sklepu Google Play, które działają płynnie dzięki 1GB pamięci RAM DDR3.

Kompaktowe rozmiary i smukły design tabletu GOCLEVER TAB A971 pozwalają na zabranie go wszędzie ze sobą.

GOCLEVER TAB A971 jest już dostępny w cenie 749 zł. W zestawie z tabletem znajduje się ładowarka, kabel USB, adapter micro USB oraz instrukcja.