TRENDnet, lider rozwi膮za艅 sieci przewodowych oraz bezprzewodowych przedstawi na targach CES w Las Vegas w stanie Nevada, USA, dwa nowe kompaktowe extendery 鈥 model TEW-717HRE oraz model TEW-713RE.

Ta seria extender贸w sieci jest tak ma艂a, 偶e zajmuj膮 niewiele miejsca w wetkni臋ciu do gniazdka elektrycznego, tym samym zwi臋kszaj膮c 艂ad. Bia艂e obudowy obu urz膮dze艅 pasuj膮 do wi臋kszo艣ci wn臋trz. Do instalacji nie jest wymagana 偶adna p艂yta CD, wystarczy pod艂膮czy膰 je do gniazdka elektrycznego, nast臋pnie nacisn膮膰 przycisk WPS na obudowie rutera a potem na obudowie extendera. Urz膮dzenia automatycznie adaptuj膮 nazw臋 sieci oraz has艂o pod艂膮czonego rutera.

TEW-717HRE

N300 Nano Easy-N-Range Extender

Zwi臋ksza zasi臋g istniej膮cej sieci bezprzewodowej

Pozwala na eliminacj臋 martwych punkt贸w sieci

Pr臋dko艣膰 300 Mb/s

Technologia WPS

Zastosowane anteny MIMO zwi臋kszaj膮 zasi臋g

Zaawansowane funkcje szyfrowania

Model TEW-717RE dost臋pny b臋dzie w maju 2013.

Sugerowana cena detaliczna modelu TEW-717RE wynosi ok. 190PLN

TEW-713RE

N150 Nano Easy-N-Range Extender

Zwi臋ksza zasi臋g istniej膮cej sieci bezprzewodowej

Pozwala na eliminacj臋 martwych punkt贸w sieci

Pr臋dko艣膰 150 Mb/s

Technologia WPS

Zaawansowane funkcje szyfrowania

Model TEW-713RE dost臋pny b臋dzie w kwietniu 2013.

Sugerowana cena detaliczna modelu TEW-713RE wynosi ok. 140PLN.