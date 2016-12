TPE-T160 - 16 portowy 30 watowy Switch 10.100Mb/s, pozwalający na znaczną redukcję kosztów wyposażenia oraz instalacji, ponieważ urządzenie to dostarcza zarówno danych jak i energii do istniejących urządzeń w danej infrastrukturze. Standard IEEE 802.3at PoE+ pozwala na dostarczenie mocy rzędu 30 watów na każdy port dla urządzeń takich jak punktów dostępowych wymagających dużej mocy, Internetowych kamer PTZ oraz telefonii VoIP.

Technologia Auto Sense dostarcza do 30 watów dla portów pracujących w technologii 802.3at, do 15 watów dla portów 802.3af oraz tylko dane dla urządzeń pracujących w standardzie non- PoE. Technologia GREENnet redukuje zużycie energii do 75% wtedy, gdy switch nie jest używany.

Zwiększ wydajność w biurze oraz zmniejsz zakłócenia w sieci dzięki całkowitej pojemności switcha rzędu 3,2Gb/s. Diody LED pozwalają na określenie statusu urządzenia. Wewnętrzny zasilacz pozwala na oszczędność miejsca przy gniazdkach elektrycznych, przycisk włączania/

wyłączania został umieszczony z tyłu urządzenia.

TPE-T160 (Version v1.0R)



-30 watów na port PoE+

- Obniża koszty wyposażenia, ponieważ dostarcza zarówno dane jak i energię do istniejącej infrastruktury

-16 portów PoE+ 10/100Mb/s

-Pojemność switcha do 3.2 Gb/s

-19” solidna metalowa obudowa 1U typu rack

-Oszczędność energii do 75% z technologią GREENnet

Model TPE-T160

Gwarancja: 3 lata

Sugerowana cena detaliczna: ok. 1600 PLN.