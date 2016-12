TC-NT2 to wielofunkcyjny tester kabli przeznaczony dla profesjonalistów. Jego możliwości oraz przyjazne użytkownikowi funkcje pozwalają monterom sieci sprawdzenie konfiguracji pinów kabli odpowiedzialnych za przesyłanie głosu, jak i danych.

TRENDnet - jest globalnym dostawcą nagradzanych rozwiązań sieciowych dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz użytkowników domowych.

Firma należy do ścisłej światowej czołówki producentów sprzętu sieciowego obok takich firm jak: NETGEAR, Linksys/Cisco, D-Link.

Tworząc rozwiązania sieciowe od 1990 roku TRENDnet zapewnia użytkownikom współdzielenie dostępu szerokopasmowego, zawartości multimediów i sieciowych urządzeń peryferyjnych. Marka jest konsekwentnie rozpoznawana z wysokiej jakości, doskonałej wydajności i profesjonalnego wsparcia. Portfolio produktów TRENDnet obejmuje ponad 250 urządzeń, które są dystrybuowane do ponad 130 krajów. Do zróżnicowanej linii produktów zaliczmy m.in. urządzenia bezprzewodowe, routery, kamery IP, serwery wydruku, powerline, Bluetooth, serwery pamięci, Power over Ethernet (PoE) i akcesoria multimedialne.

Sugerowana cena ok. 170 PLN