Komputronik SA to pierwsza sieć salonów komputerowych, która umożliwiła polskim miłośnikom nowych technologii kupno ekskluzywnego smartfona Samsung Galaxy S II . W najbardziej smukłej obudowie świata (8,49 mm) zmieścił się dwurdzeniowy procesor 1,2 GHz i moduły umożliwiające ściąganie danych z Internetu z prędkością do 21 Mbps. Produkt został zaprezentowany oficjalnie podczas targów Mobile World Congress 2011 .

Nowy smartfon marki Samsung współpracuje z systemem operacyjnym Android 2.3 oraz nakładką TouchWiz 4.0. Ikony funkcyjne wyświetlane są na 4,3-calowym ekranie Super AMOLED Plus z rozdzielczością WVGA 480 x 800 pikseli. Szybkie działanie systemu gwarantowane jest międszy innymi dzięki pamięci RAM o pojemności 1 GB. Z kolei wewnętrzna pamięć 16 GB i 32 GB przyda się podczas nagrywania filmów w rozdzielczości Full HD. Późniejsze oglądanie takich miniprodukcji na ekranie telewizora sprawi frajdę całej rodzinie i znajomym. Zintegrowany aparat fotograficzny 8 Mpix - z funkcją nagrywania filmów - został wyposażony w autofocus i diodową lampę błyskową. Dodatkowo, z przodu obudowy, producent umieścił kamerkę do wideorozmów w rozdzielczości 2 Mpix.

Samsung Galaxy S II, który waży jedynie 116 gramów, umożliwia dostęp do sieci nie tylko poprzez WiFi (a/b/g/n) i Bluetooth (3.0+HS), ale także za pośrednictwem modułu HSPA+ z prędkością do 21 Mbps. Nowy produkt w ofercie Komputronik SA przystosowany jest do obsługi płatności zbliżeniowych w ramach technologii NFC (Near Field Communication). Dodatkowe wyposażenie stanowią między innymi: moduł GPS, cyfrowy kompas, akcelerometr oraz żyrokompas. Następca słynnego Galaxy S dysponuje również złączem USB 2.0 oraz gniazdem na karty microSD o pojemności do 32 GB.

Warto zwrócić uwagę na aplikacje i usługi, które użytkownik otrzymuje wraz z Galaxy S II. Jedną z ciekawszych jest Game Hub do ściągania gier zaprojektowanych z myślą o tym właśnie modelu smartfona. Zarządzanie portalami społecznościowymi i wiadomościami jest jeszcze łatwiejsze niż w pierwszej wersji Galaxy dzięki aplikacji Social Hub Premium. Natomiast Readers Hub i oraz Music Hub zapewniają możliwość korzystania z ogromnej bilbioteki e-booków i gazet elektronicznych, jak również utworów muzycznych (ściąganych z serwisu 7digital).