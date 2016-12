Google w końcu spełnił marzenia polskich miłośników smartfonów z górnej półki i poprzez sieć Komputronik wprowadził na nasz rynek swój znakomity model Galaxy Nexus. W cenie 2299 zł zawiera się właściwie wszystko, co najlepsze w segmencie smartfonów.

Pomijając na razie samą specyfikację techniczną, warto zwrócić uwagę na te cechy użytkowe, które decydują o codziennej wygodzie i satysfakcji posiadacza smartfonu. W przypadku Galaxy Nexus specjaliści szczególnie chwalą płynne przewijanie pulpitów, ekranów, a także nowy interfejs Roboto. Swoją rolę znakomicie odgrywa tu nowy system Android 4.0 Ice Cream Sandwich, który sprawdzi się nie tylko w smartfonie, ale także w tablecie. Z tego względu oko cieszą nowe, „tabletowe” przyciski nawigacyjne.

Komfort użytkowania zapewnia technologia NFC do szybkiej wymiany plików z innymi urządzeniami. Po włączeniu odpowiedniej funkcji, wystarczy zbliżyć do siebie sprzęt zgodny z NFC, żeby nastąpiła automatyczna wymiana zdjęć czy też innych przydatnych danych. Oczywiście model będzie mógł być używany także do płatności zbliżeniowych.

Nowy smartfon przekonuje do siebie również wklęsłym kształtem obudowy, który ułatwia wygodną obsługę ekranu i zmniejsza efekt odbijania się obiektów w „szybce”. Sam ekran to duży atut nowego produktu Google’a. Przy przekątnej 4,65 cala zapewnia rozdzielczość na poziomie 1280x720 pikseli, co winduje produkt na poziom zarezerwowany do tej pory między innymi dla notebooków. Aparat o rozdzielczości 5 Mpix, który wyposażono w doświetlającą diodę LED, robi zdjęcia o bardzo dobrej jakości porównywalnej, bądź lepszej od bezpośredniej konkurencji. Jakość nagrywanych filmów to 1080p (MPEG4).

Komunikacja ze światem odbywa się między innymi za pomocą HSPA+ (21Mbps), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n oraz Bluetooth 3.0. W obudowie znajduje się złącze USB 2.0. Całość napędza dwurdzeniowy układ TI OMAP4460 o taktowaniu 1,2 GHz, który współpracuje z 1 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci flash. Duże wrażenie robią wymiary Galaxy Nexus, które wynoszą: 135,5 x 67,94 x 8,94 mm. Z kolei wagę 135 g należy uznać za niewielką, jak na tak solidny smartfon.