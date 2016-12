Białe grają… chłodniej

Białe słuchawki marki Harman Kardon uświadamiają, co to znaczy wyczucie potrzeb rynku. Bo czy na upalne, letnie dni można zaproponować produkt do indywidualnego odsłuchu muzyki o trafniejszej kolorystyce? Nie tylko dla pań, i nie tylko dla dorosłych?

Nie od dziś wiadomo, że biel odbija promieniowanie cieplne, podczas gdy czerń je kumuluje. Z myślą więc o wakacjach, plaży i wieczornych spacerach po rozgrzanym słońcem deptaku, projektanci Harmana zdecydowali się oprawić w biel supernowoczesne systemy akustyczne dwóch dostępnych od jesieni modeli słuchawek: CL (nausznych) i AE (dokanałowych). Oba swą stylistyką doskonale komponują się z produktami Apple: iPhonem, iPadem czy iPodem. Oba mają na przewodach trójprzyciskowe sterowanie Apple z mikrofonem, pozwalające na przykład odebrać przychodzącą rozmowę bez zdejmowania słuchawek.

Model nauszny CL White w wyrafinowany sposób łączy biel z elementami z piaskowanej stali. To słuchawki zamknięte, całkowicie izolujące ucho od hałasów z zewnątrz, więc komfort termiczny jest w ich przypadku szczególnie istotny. Dźwięk charakteryzuje duża rozpiętość dynamiczna, wysokie ciśnienie akustyczne oraz precyzyjny bas. Słuchawki mają gustowne poduszki wykonane z miękkiej skóry, z wysokiej klasy pianką tłumiącą, która poprawia akustykę. Można je złożyć płasko, a zapakowane do etui z łatwością mieszczą się w bocznej kieszonce torby plażowej.

Dokanałowy model słuchawek AE White jest znacznie delikatniejszy. Ich białe, aluminiowe obudowy poprawiają dokładność odtwarzania basów i klarowność dźwięku, a także eliminują niepożądane rezonanse. Dostarczane są z silikonowymi wkładkami w trzech rozmiarach, a także miękkimi, piankowymi wkładkami Comply™, które dopasowują się do kształtu małżowiny ucha, gwarantując komfort (również termiczny) i lepsze tłumienie dźwięków z zewnątrz.

Cena: Harkar CL White – 819 zł, Harkar AE White – 619 zł