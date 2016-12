Samsung Electronics Co., Ltd, światowy lider w dziedzinie mediów cyfrowych i rozwiązań integrujących technologie cyfrowe, zapowiedział premierę aparatu NX300, nowego flagowego modelu z cieszącej się dużą popularnością serii NX oraz obiektywu NX 45 mm F1.8 2D/3D, pierwszego na świecie jednoobiektywowego systemu 3D, który umożliwia rejestrowanie trójwymiarowych zdjęć i wideo 1080p Full HD.

Samsung NX300 wyznacza nowe standardy dla kompaktowych aparatów systemowych (CSC), oferując wyjątkową kombinację cech, funkcji i stylu, która umożliwia uzyskanie doskonałych zdjęć w każdej sytuacji. Wprowadzany na rynek Samsung 45 mm F1.8 2D/3D to pierwszy na świecie jednoobiektywowy system 3D, który umożliwia rejestrowanie trójwymiarowych zdjęć i wideo 1080p Full HD z idealną jakością.

Wprowadzony na rynek w 2010 r. system Samsung NX stanowi dziś synonim innowacyjności i znakomitego wzornictwa, oferując każdemu dostęp do najlepszej technologii cyfrowej. NX300 jest doskonałym przedstawicielem linii Samsung. Gwarantuje precyzję obsługi i szybkość wykonywanych zdjęć przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji fotograficznych. Został całkowicie zaprojektowany z myślą o użytkowniku i dzięki zmodernizowanym funkcjom SMART zarówno robienie, jak i udostępnianie fotografii staje się łatwe i wygodne. Jesteśmy również bardzo dumni, że obok aparatu NX300 wprowadzamy do sprzedaży pierwszy jednoobiektywowy system 3D, który otworzy przed konsumentami zupełnie nowy świat trójwymiarowej fotografii i filmowania - powiedział Myoung Sup Han, Senior Vice President and Head of the Digital Imaging Business w Samsung Electronics.

Doskonałe zdjęcia

Podstawą znakomitej jakości zdjęć jest nowa matryca APS-CMOS o rozdzielczości 20,3 MPix, która zapewnia wysoką ostrość obrazu. Fotografie mają żywe, naturalne barwy i są klarowne w każdych warunkach oświetleniowych. Szeroki zakres czułości ISO (ISO 100-25600) zwiększa możliwości aparatu i pozwala robić dobre zdjęcia przy każdym świetle. Nowy hybrydowy autofocus (AF) oparty na detekcji fazy i kontrastu umożliwia szybkie robienie ostrych zdjęć, a błyskawiczna migawka (1/6000 sek.) oraz tryb fotografowania seryjnego (8,6 klatek/sek.) gwarantują, że użytkownik nigdy nie przegapi ważnej chwili.

Unikatowy, opracowany przez firmę Samsung procesor obrazu DRIMe IV zapewnia znacznie większą szybkość przetwarzania pikseli i wyższą jakość obrazu. DRIMe IV oferuje lepszą reprodukcję barw i skuteczniejszą korekcję szumów, a także rejestrowanie wideo Full HD 1080p zarówno w dwóch, jak i trzech wymiarach (w połączeniu z nowym obiektywem Samsung 45 mm 2D/3D).

Ekran AMOLED o przekątnej 84 mm (3,31") sprawia, że robienie i przeglądanie zdjęć staje się prawdziwą przyjemnością, a hybrydowy interfejs, który łączy panel dotykowy i pięciokierunkowy przycisk, jest prosty i intuicyjny w użyciu. Odchylany ekran ułatwia fotografowanie z wysokiego i niskiego kąta, oferując pełną swobodę wyboru ujęcia.

Łatwość obsługi i design w stylu retro

Kompaktowy aparat NX300 pozwala robić imponujące, profesjonalne zdjęcia bez fachowej wiedzy i bez żmudnego regulowania parametrów aparatu. W trybie Smart użytkownicy mogą wybrać jedno z czternastu różnych ustawień, takich jak fotografia kreatywna, krajobraz, ślady świetlne lub stopklatka, które automatycznie regulują przesłonę i szybkość migawki, aby zapewnić jak najlepsze rezultaty w danej sytuacji. Aparat NX300 oferuje też i-Depth, łatwy mechanizm regulowania głębi obrazu z wykorzystaniem unikatowego systemu i-Function, który pozwala modyfikować parametry aparatu za pomocą pierścienia na obiektywie i korygować obraz bez spuszczania oka z celu.

NX300 kontynuuje tradycję wzorniczą serii NX. Minimalistyczny design w stylu retro, body w kolorze czarnym lub białym z kontrastującym srebrnym paskiem nadaje aparatowi elegancki wygląd.

Natychmiastowe udostępnianie przez szybsze Wi-Fi

Łączność Wi-Fi i funkcje SMART CAMERA pozwalają użytkownikom szybko i bezpiecznie przenosić zdjęcia między aparatem a smartfonem (lub tabletem). Aby podłączyć urządzenie do aparatu, wystarczy pobrać aplikację Samsung SMART CAMERA, która jest dostępna w sklepach z aplikacjami do systemów iOS i Android. NX300 będzie wykrywał smartfon i automatycznie łączył się z nim po uaktywnieniu jednej z funkcji SMART CAMERA, takich jak AutoShare, która powoduje automatyczne wysyłanie do smartfonu każdego zrobionego zdjęcia. Funkcja Mobile Link pozwala użytkownikowi w dowolnym momencie przenosić wybrane zdjęcia lub albumy z aparatu do smartfonu. Aplikacja SMART CAMERA oferuje też funkcję zdalnego wizjera (Remote Viewfinder), pozwalającą zdalnie sterować aparatem za pomocą smartfona, co umożliwia robienie jeszcze bardziej pomysłowych i ekscytujących fotografii.

Ulepszona łączność Wi-Fi w aparacie NX300 pozwala użytkownikom udostępniać zdjęcia rodzinie i przyjaciołom bezpośrednio z aparatu na witrynach społecznościowych za pomocą klawisza skrótu DIRECT LINK. Można też automatycznie zapisywać fotografie w chmurze z wykorzystaniem funkcji AllShare Play, która gwarantuje, że będą one zawsze bezpieczne i łatwo dostępne.

Obiektyw Samsung 45 mm 2D/3D

Obiektyw Samsung 45 mm 2D/3D (sprzedawany oddzielnie) jest pierwszym na świecie jednoobiektywowym systemem 3D do aparatów konsumenckich. Samsung NX300 w połączeniu z obiektywem 45 mm 2D/3D to jedyny kompaktowy aparat systemowy, który umożliwia zarówno robienie zdjęć, jak i kręcenie filmów 3D Full HD 1080p. NX300 jest kompatybilny z całą rodziną obiektywów i profesjonalnych akcesoriów Samsung NX, co daje niezrównaną wolność tworzenia każdemu amatorowi fotografii.