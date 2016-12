Samsung poinformował dziś, że wprowadza do sprzedaży GALAXY Note 10.1, nowy model z serii GALAXY Note. GALAXY Note 10.1 z ekranem o przekątnej 10.1 cali oferuje funkcjonalność oraz precyzję pióra i papieru, zapewniając użytkownikom nieograniczone możliwości zwiększania kreatywności, wydajności pracy i zdolności do uczenia się. Wyposażony w intuicyjny interfejs użytkownika, czterordzeniowy procesor 1,4 GHz i 2 GB pamięci RAM, GALAXY Note 10.1 został zaprojektowany tak, aby uprościć i przyspieszyć notowanie pomysłów, dostęp do informacji i pracę wielozadaniową. GALAXY Note 10.1 pozwala użytkownikom wyrażać idee w naturalny i efektywny sposób.

GALAXY Note 10.1 odzwierciedla nacisk, jaki Samsung kładzie na dostarczanie produktów, które oferują kompletne środowisko mobilne do tworzenia spersonalizowanej, ekspresywnej treści — powiedział JK Shin, prezes działu IT & Mobile Communications w Samsung Electronics. Historia pokazała, że robienie notatek, natychmiastowe zapisywanie pomysłów i szkicowanie to najbardziej osobiste, naturalne sposoby zwiększania wydajności oraz kreatywności. Zaawansowana technologie i funkcje GALAXY Note 10.1 pozwalają użytkownikom łatwo tworzyć i dostosowywać do swoich potrzeb różne treści – dodaje JK Shin.

GALAXY Note 10.1 oferuje wiele intuicyjnych funkcji i możliwości, takich jak praca wielozadaniowa z wykorzystaniem współdzielenie pulpitu na dużym, 10.1-calowym ekranie; unikatowe rozwiązanie rysik Samsung S Pen z różnymi szablonami i narzędziami w notatniku S Note (np. dopasowywanie kształtów i dopasowywanie formuł); Centrum szkoleniowe Learning Hub z dostępem do programów edukacyjnych (obecnie jest dostępna w Korei, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Hiszpanii, Włoszech, Chinach oraz Singapurze i będzie stopniowo wprowadzana na inne światowe rynki); wreszcie pełna wersja najlepszej na rynku aplikacji do obróbki zdjęć i grafiki - Adobe Photoshop® Touch, wraz z rozbudowanymi elementami szkoleniowymi pozwalającymi rozpocząć pracę z tym programem nawet początkującym użytkownikom.

Prawdziwa wielozadaniowość ze współdzieleniem pulpitu

Dzięki funkcji współdzielenie ekranu (Multiscreen) użytkownicy GALAXY Note 10.1 mogą uruchamiać dwie różne aplikacje obok siebie, co wnosi nową jakość w pracę wielozadaniową. Jednocześnie można oglądać strony internetowe lub wideo albo uruchamiać aplikacje, jednocześnie pisząc lub szkicując swoje przemyślenia za pomocą pióra S Pen na drugiej połowie ekranu. Co więcej, można łatwo przechwytywać i kadrować obrazy oraz wklejać je na drugiej części ekranu, aby robić osobiste notatki i zwiększać swoją kreatywność, produktywność oraz zdolności do uczenia się. Funkcja Multiscreen umożliwia wydajną pracę, a jednocześnie pozwala użytkownikom cieszyć się multimediami. Za sprawą łatwości przygotowania notatek, które mogą tworzyć użytkownicy GALAXY Note 10.1 – urządzenie wspomaga ich kreatywność, co jest cenne w pracy lub podczas zabawy.

S Pen i S Note do spersonalizowanego i zorganizowanego robienia notatek

Dokładny i komfortowy, 6,5-milimetrowy rysik S Pen optymalizuje GALAXY Note 10.1 pod kątem tworzenia spersonalizowanej treści, w najbardziej naturalny i intuicyjny sposób. Funkcję rysika zaprojektowano specjalnie z myślą o pisaniu na 10.1-calowym ekranie. Rysik S Pen jest umieszczone bezpośrednio w urządzeniu, a kiedy zostanie wyjęte, automatycznie uruchamia specjalnie zoptymalizowane aplikacje, takie jak S Note, S Planner, Crayon Physics, Adobe® Photoshop® Touch lub Polaris Office. Użytkownicy mogą łatwo określić preferowane aplikacje, na przykład S Note, które będą uruchamiane natychmiast po wyjęciu pióra z urządzenia. Dwukrotne stuknięcie ekranu z wciśniętym przyciskiem pióra zapewnia szybki dostęp do aplikacji S Note za pośrednictwem dedykowanego widgetu S Note, który można przesunąć w dowolne miejsce ekranu, żeby nie przeszkadzał w twórczej pracy.

S Note to unikatowe narzędzie, które umożliwia łączenie notatek i szkiców z inną treścią cyfrową z wykorzystaniem gotowych szablonów. Funkcje Shape Match i Formula Match korygują kształty geometryczne i rozpoznają matematyczne formuły pisane ręcznie rysikiem S Pen. Aplikacja S Note jest również zintegrowana z wyszukiwarkami, więc użytkownicy mogą łatwo wyszukiwać treść, uzyskiwać informacje oraz łatwo przeciągać je na aplikację S Notes bez potrzeby przełączania się między ekranami.

Aktywna nauka

GALAXY Note 10.1 to idealne narzędzie edukacyjne, które pozwala słuchaczom wykładu robić notatki bezpośrednio na elektronicznym podręczniku albo szukać informacji w internecie podczas pisania wypracowania. Usługa Samsung Learning Hub jest zoptymalizowana pod kątem GALAXY Note 10.1 i zapewnia dostęp do edukacyjnych treści multimedialnych dla osób w każdym wieku. Są to podręczniki elektroniczne, wykłady wideo, interaktywne szkolenia i wiele innych materiałów, które można współdzielić na wielu urządzeniach Samsunga. Ponadto usługa Learning Hub oferuje system organizowania nauki z narzędziami do zarządzania harmonogramem i wydajnością, aby użytkownicy z wszystkich grup wiekowych mogli uczyć się we własnym tempie.

Wysoka wydajność

GALAXY Note 10.1 oferuje zaawansowane technologie sprzętowe, w tym czterordzeniowy procesor 1,4 GHz oraz 2 GB wewnętrznej pamięci RAM. Płynna praca wielozadaniowa, wysoka jakość grafiki i brak jakichkolwiek opóźnień to charakterystyczne cechy GALAXY Note 10.1. Urządzenie jest również wyposażone w kamerę o rozdzielczości 5 megapikseli z AutoFocus oraz przednią kamerę o rozdzielczości 1.9 megapikseli.

Do GALAXY Note 10.1 dodano kilka innych funkcji, w tym Smart Stay, która śledzi oczy użytkownika i gwarantuje, że ekran pozostanie włączony, dopóki użytkownik na niego patrzy, oraz Pop Up Play, która umożliwia wyświetlenie wideo w dowolnej części ekranu przy jednoczesnym wykonywaniu innych zadań. Za pomocą funkcji AllShare® Play można udostępniać treść poprzez podłączanie GALAXY Note 10.1 do telewizorów HD Samsunga, tabletów, laptopów i innych urządzeń elektronicznych znajdujących się w sieci. Funkcja AllShare Cast to bezprzewodowe wyjście TV, co pozwala użytkownikom współpracować nad dokumentami, prezentacjami lub zdjęciami na dużym ekranie.

GALAXY Note 10.1 zaoferuje trzy opcje łączności: wersję Wi-Fi i wersję Wi-Fi/3G HSPA+ w dniu premiery.

Sugerowana cena detaliczna GALAXY Note 10.1 to 2999zł.