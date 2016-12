Samsung Electronics Co. Ltd., ogłosił wprowadzenie ChatON 2.0, następnej wersji bezpłatnego komunikatora, który łączy wszystkich użytkowników telefonów w jedną społeczność. Nowa wersja programu oferuje między innymi wykorzystanie podziału ekranu na dwa części (opcja MultiScreen) oraz szereg nowych dodatków, które wzbogacą i uatrakcyjnią komunikację.

Usługa ChatON, obecnie dostępna w 200 krajach w ponad 60 językach, oferuje łatwe przesyłanie komunikatów błyskawicznych i czaty grupowe w wielu formatach - obrazy, wideo, głos, kontakty - aby komunikacja była prosta, intuicyjna i zabawna. Ulepszona usługa działa na wielu połączonych urządzeniach, takich jak telefony, tablety, kamery sieciowe i dowolna przeglądarka internetowa.

ChatON 2.0 pomaga podtrzymywać kontakty z przyjaciółmi. Obsługa wielu ekranów umożliwia czatowanie za pomocą do pięciu urządzeń z jednego konta, aby użytkownik nigdy nie przegapił żadnej wiadomości. Można nawet używać ChatON za pośrednictwem przeglądarki w komputerze poprzez zalogowanie się w witrynie chaton.com z wykorzystaniem tego samego identyfikatora konta Samsunga. Użytkownicy mogą teraz zapraszać przyjaciół do konwersacji ChatON z dodatkowych platform, takich jak Facebook, Twitter i Weibo.

Usługa ChatON ułatwiła mobilną komunikację milionom użytkowników na całym świecie, umożliwiając im prostsze i bogatsze interakcje z dowolną osobą i w dowolnym formacie. ChatON 2.0 idzie o krok dalej, zapewniając użytkownikom dostęp z wielu urządzeń i pozwalając na korzystanie z wielu ekranów – powiedział dr Won-pyo Hong, President and Head of Media Solution Center w Samsung Electronics.

ChatON 2.0 ułatwia udostępnianie treści zarówno w konwersacjach indywidualnych, jak i grupowych. Użytkownicy mogą pozostawiać komentarze lub inną treść w "kufrze" (Trunk) - wirtualnym miejscu, które pozwala podzielić się zdjęciami i wideo z przyjaciółmi przed szerszym udostępnieniem ich na Facebooku albo w innych sieciach społecznościowych. Innowacyjna funkcja, ChatON Special Buddy, zapewnia dostęp do ofert, aktualizacji i wiadomości firm trzecich w czasie rzeczywistym, umożliwiając głosowanie w sondażach i pozostawianie komentarzy.

ChatON 2.0, jako mikrosieć społecznościowa, pozwala użytkownikom tworzyć osobiste profile i publikować aktualizacje statusu, które mogą być komentowane przez przyjaciół. Komentarze można zamieszczać na stronach profilów bez względu na to, czy użytkownik jest podłączony do sieci, czy nie, a funkcja Interaction Rank zapewnia użytkownikom przydatne informacje i statystyki dotyczące konwersacji z przyjaciółmi. Niezależnie czy korzysta się ze smartfonów takich jak GALAXY S III czy tabletów z rodziny GALAXY Tab 2, ChatON 2.0 zapewnia duże możliwości dostosowywania i personalizacji. Użytkownicy mogą tworzyć własne animowane wiadomości, dodając zdjęcia lub nagrane klipy audio, albo wybrać jeden z animowanych emotikonów, aby ożywić konwersację. Ponadto zarówno tło, jak i "dymki" z tekstem można dopasować do indywidualnych gustów, a szeroki wybór czcionek uwzględnia potrzeby wielu języków.

Usługa ChatON 2.0 jest wstępnie instalowana na większości mobilnych urządzeniach Samsunga oraz dostępna do pobrania w sklepie Samsung Apps.