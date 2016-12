Firma SAPPHIRE zaprezentowała niskoprofilową kartę graficzną - Radeon HD 7750 Low Profile - przeznaczoną głównie do urządzeń typu HTPC oraz obudów mini- ITX. Nieduże wymiary karty pozwolą na umieszczenie jej w slocie PCI-E prawie każdego kompaktowego

komputera. Jednocześnie SAPPHIRE Radeon HD 7750 Low Profile oferuje wszystkie technologie zastosowane w pełnowymiarowych kartach z serii HD 7700. Również taktowania karty, jak i ilość pamięci pozostała na poziomie referencyjnych Radeonów HD 7750.



SAPPHIRE HD 7750 Low Profile pracuje z częstotliwościami 800/1125 MHz. Urządzenie wyposażono w 1 GB szybkiej pamięci GDDR5. Karta cechuje sie niewielkim poborem energii i chłodzona jest jednoslotowym radiatorem z cichym wiatrakiem.

SAPPHIRE HD 7750 Low Profile, jak na tego typu kartę, ma dużą liczbę złącz (Dual-Link DVI-I, miniDP i micro-HDMI), co gwarantuje komfort korzystania z trybu AMD Eyefinity. Fabrycznie zamontowany panel portów karty przystosowany jest do kompaktowych obudów, ale do zestawu dołączony jest też dodatkowy, standardowy śledź. Razem z kartą użytkownik otrzymuje również komplet adapterów: miniDP -> DisplayPort, micro-HDMI -> HDMI oraz DVI-I -> VGA. Karta graficzna SAPPHIRE HD 7750 Low Profile potrafi

wyświetlać jednocześnie do trzech oddzielnych obrazów z osobnym dźwiękiem.

SAPPHIRE TriXX



Darmowe oprogramowanie SAPPHIRE TriXX umożliwia ręczne regulowanie napięć zasilających, kontrolowanie temperatury i w efekcie uzyskanie jeszcze wyższych częstotliwości zegarów procesora graficznego oraz pamięci. Dodatkowo, SAPPHIRE TriXX daje możliwość ręcznego sterowania prędkościami wiatraków oraz stworzenia czterech osobnych profili ustawień.



Pakiet innowacyjnych funkcji .



Rodzinę kart SAPPHIRE HD 7700 wyposażono także w inne, nowe lub usprawnione funkcje:



- ZeroCore Power - pozwala znacząco ograniczyć pobór energii przez kartę graficzną poprzez zmniejszenie taktowań do minimalnych wartości: sprzęt pobierze tylko około 3 W przy wygaszonym ekranie w trybie bezczynności i około 15 W podczas wyświetlania statycznego obrazu. Co więcej, w trybie QuadCrossFireX, Zero Core Power wyłączy podrzędne urządzenia (wraz z ich chłodzeniami), dzięki czemu będą one pobierać tylko po kilka watów energii elektrycznej.



- PowerTune - odpowiednio zarządza taktowaniami oraz sekcją zasilania, by w maksymalnym stopniu wykorzystać możliwości karty. Technologia PowerTune gwarantuje bardziej stabilną pracę sprzętu i wydłuża żywotność układu zasilania, co przekłada się na dłuższą bezawaryjną pracę urządzenia.



- PRT (Partially Resident Textures) - poprawia jakość generowanych obrazów poprzez wykorzystanie ogromnych, szczegółowych tekstur, których niewidoczna część nie jest ładowana do pamięci lokalnej, dzięki czemu procesor graficzny zostaje częściowo odciążony od obliczeń.



- APP Acceleration - wspomaga działanie wymagających aplikacji, umożliwiając skorzystanie z bardzo dużej wydajności procesora graficznego do obliczeń równoległych, takich jak np. kodowanie wideo.



- AMD Steady Video - stabilizuje obraz podczas odtwarzania amatorskich filmów nakręconych bez statywu.

Nowoczesne rozwiązania w serii HD 7000



W kartach z serii Radeon HD 7000 zaimplementowano także następujące rozwiązania i usprawnienia:



- zapewniono pełną zgodność z bibliotekami DirectX 11.1 i OpenCL 1.2, systemem Windows 8 oraz



z interfejsem programowania aplikacji Direct Compute 11.1



- wykorzystano nowoczesne teselatory dziewiątej generacji, nawet dwa razy wydajniejsze od zastosowanych na karcie Radeon HD 6970



- poprawiono jakość filtrowania anizotropowego



- zagwarantowano pełną zgodność ze złączem PCI-Express w nowoczesnym standardzie 3.0



- zastosowano standard HDMI 1.4a wspierający projekcję stereoskopowego obrazu 3D przy odświeżaniu 120 Hz (po 60 Hz na każde oko) i umożliwiający podłączenie projektorów 4K nowej generacji za pomocą pojedynczego wyjścia HDMI 1.4a lub DisplayPort 1.2 HBR2



- usprawniono UVD (Unified Video Decoder).



Gwarancja i cena:



Sugerowana cena detaliczna karty SAPPHIRE HD 7750 Low Profile wynosi 499 zł brutto.



Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją producenta.