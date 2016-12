Runes of Magic, niezwykle popularna na świecie darmowa gra mmo rpg (massive multiplayer online role playing game) po niespełna roku zdobyła ponad 2,8 miliona fanów na całym świecie. Dzisiaj, 2 marca, po dwóch tygodniach pomyślnego testowania fazy Open Beta, wydawca Frogster wprowadza całkowicie zlokalizowaną polską wersję językową gry. Runes of Magic można pobrać w całości za darmo ze strony www.runesofmagic.com/pl

Open Beta była ogólnodostępna i nie została zakończona tradycyjnym resetem serwerów. Oznacza to, że wszyscy gracze, którzy w ciągu ostatnich 14 dni założyli konta na polskim serwerze, zachowają swoje postaci. Od dziś poszukiwacze przygód mogą eksplorować świat Runes of Magic wraz z całą gamą jego elementów. Dzięki comiesięcznym aktualizacjom pełnego tajemnic świata gry - Taborea, fani Runes of Magic będą mieli do czynienia z bardzo interesującym i stale rozwijanym systemem rozgrywki.

Wszelkie informacje na temat Runes of Magic można zdobyć na oficjalnej polskiej stronie internetowej www.runesofmagic.com/pl . Dodatkowo najświeższe newsy będą publikowane na portalu Facebook (Runes of Magic PL) oraz Twitter (RoM_PL).

Runes of Magic na nowo ustanowiła standardy darmowych gier komputerowych MMORPG w kategoriach gry, zabawy i jakości. Ta fabularna gra online zawiera ekscytującą, wielowarstwową opowieść, na tle której przewija się ponad 2.300 misji osadzonych w magicznym świecie Taborei. Dotychczas Runes of Magic zdążyła zjednać sobie ponad 2,5 miliona zarejestrowanych użytkowników, jednocześnie kreując na rynku tytuł cieszący się niesłabnącą popularnością i wchodząc tym samym do kanonu obowiązkowych pozycji dla fanów gier RPG i MMO.

Charakterystyczny dla Runes of Magic jest unikatowy system dwuklasowy, pozwalający graczom kombinować rodzaje klasy głównej i pobocznej. W konsekwencji gracz zdobywa nowe doświadczenia, co jeszcze bardziej rozwija i tak już szeroką ofertę. Do wyboru są dwie główne rasy postaci, Elfy i Ludzie. Każda podwójna kombinacja klas wyposażona jest we własne, potężne umiejętności elitarne. Ogromnym zainteresowaniem cieszy się możliwość urządzania własnego wirtualnego domu. Gildie natomiast mogą stawiać własne zamki z możliwością rozbudowania ich o dalsze budynki. Dzięki rozległemu systemowi rzemiosła i reputacji, pełnym napięcia rozgrywkom PvP, a także wszechstronnemu dopasowaniu do potrzeb użytkownika oraz cieszącym się popularnością instancjom, w Runes of Magic każdy znajdzie coś dla siebie.

Tajwański producent Runewaker regularnie wzbogaca świat gry o darmowe wątki, pełne nowych wyzwań.

Charakterystyka Runes of Magic

System dwuklasowy z ośmioma klasami oraz wyjątkowymi umiejętnościami elitarnymi

Indywidualne urządzanie domów i zamków gildii

Bogata fabuła oferująca ponad 2.300 misji, w tym cykl opowieści epickich

Trzymające w napięciu pojedynki Gracz kontra Gracz (PvP) na arenach i polach bitwy

Ułatwiony transport dzięki portalom i szerokiej gamie wierzchowców

Wymagające walki z Bossami w rozbudowanych, pełnych niebezpieczeństw instancjach do 36 graczy naraz

Ciekawe minigry urozmaicające życie codzienne postaci

Dynamiczny system rzemiosła i dostosowane do preferencji użytkownika przedmioty

Systematyczne, kompleksowe i darmowe aktualizacje z nowymi wątkami gry

Free-to-Play: bez miesięcznego abonamentu, darmowe pobranie gry

Tytuł: Runes of Magic Rodzaj: Fantasy MMORPG Platforma: Windows PC Wydawca: Frogster Online Gaming GmbH Producent: Runewaker Entertainment Ltd. Premiera: 19.03.2009 "Chapter I - Rise of the Demon Lord" 15.09.2009 "Chapter II - The Elven Prophecy" USK: od 12 lat PEGI: 12+ EAN: 4020628086787 - Box Chapter I 4020628087050 - Box Chapter II Cena (wersja pudełkowa): 9,99 Euro