Firma ANTEC, producent wysokiej jakości podzespołów komputerowych i sprzętu dla graczy, wprowadza kolejne akcesoria mobilne z nowej serii ANTEC Mobile Products (a.m.p). Tym razem są to przenośne akumulatory, które umożliwiają gromadzenie energii, a następnie ładowanie przez port USB urządzeń elektronicznych takich jak smartfony, tablety, odtwarzacze mp3/mp4, GPS-y, aparaty fotograficzne, przenośne konsole do gier, itp.

Akumulatory dostępne są w trzech wersjach: PowerUp Slim 2200, PowerUp 3000 oraz PowerUp 6000. Wszystkie modele zostały wyposażone w litowo-jonowe baterie oparte na wysokiej jakości japońskich ogniwach, które umożliwiają szybkie ładowanie sprzętu i dobrze magazynują energię gdy akumulator jest wyłączony.

Na obudowach PowerUp znajdują się diody LED wskazujące aktualny poziom naładowania. Dzięki zastosowaniu autorskiej technologii Antec TruePower Mobile akumulatory automatycznie wyłączają się kiedy podłączone urządzenie jest już w pełni naładowane, co powoduje znaczną oszczędność energii.

PowerUp Slim o wymiarach 105 (D) x 68 (S) x 10,8 (W) mm wykorzystuje baterię 2200mAh i posiada dwa porty USB o wydajności 1A i port Micro-USB służący do ładowania własnego akumulatora. Model Slim dostępny jest w aż pięciu wersjach kolorystycznych.

ANTEC PowerUp 3000 i PowerUp 6000 analogicznie do swoich nazw korzystają z baterii 3000 mAh

i 6000 mAh. Mniejszy, PowerUp 3000 ma wymiary 78,5 (D) x 39,5 (S) x 24 (W) mm, a PowerUp 6000

79 (D) x 52 (S) x 24 (W) mm. Obydwie wersje są koloru białego. Producent wyposażył te modele

w pojedyncze porty USB (out) i Micro-USB (in). W przypadku PowerUp 6000 wydajność portu to 2 A.

Firma ANTEC, znana z produkcji wysokiej jakości zasilaczy, zadbała by akumulatory PowerUp zapewniały stabilną pracę, co jest możliwe dzięki licznym zabezpieczeniom, wśród których znajdziemy przeciwzwarciowe (SCP), przed przeciążeniem stabilizatora (OCP), przed przegrzaniem (OTP), przed nadmiernym rozładowaniem ogniwa (Over Discharge Protection) czy przed przeładowaniem (Over Charging Protection).

Specyfikacja:

Model PowerUp Slim 2200 PowerUp 3000 PowerUp 6000 Pojemność baterii 2200 mAh 3000 mAh 6000 mAh Ilość portów USB 2 1 1 Wydajność prądowa portu 1 A 1 A 2 A Zabezpieczenia Over Discharge Protection, Over Chargin Protection, SCP, OCP, OTP Over Discharge Protection, Over Chargin Protection, SCP, OCP, OTP Over Discharge Protection, Over Chargin Protection, SCP, OCP, OTP Wymiary 105 (D) x 68 (S) x 10,8 (W) mm 78,5 (D) x 39,5 (S) x 24 (W) mm 79 (D) x 52 (S) x 24 (W) mm Waga urządzenia 90 g 78,5 g 132,2 g

Gwarancja i cena:



Sugerowane ceny detaliczne produktów wynoszą:

PowerUp Slim 2200 - 119 zł

PowerUp 3000 - 119 zł

PowerUp 6000 - 189 zł



Produkty objęte są 2-letnią gwarancją producenta.