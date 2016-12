Eksperci zgodnie prognozują, że liczba użytkowników Facebooka w Polsce wzrośnie w tym roku od 1 do 2 milionów w porównaniu do roku ubiegłego - podaje portal Interaktywnie.com. Mimo tego, widać już przesycenie.

- Jest miejsce na nowego gracza, a ten już powstaje. Nie wiem, czy jest na serwerach testowych, czy może dopiero na kartce papieru, ale prawa rządzące tym rynkiem się nie zmieniły, stary król w końcu odejdzie - twierdzi w Interaktywnie.com Jan Namedyński - Social Media Director z agencji Red8 Digital.

Podobnego zdania jest Norbert Kilen - Strategy Director w Think Kong. - W perspektywie kilku lat Facebook będzie się kurczył. Już teraz mówi się o powrocie do węższych społeczności, użytkownicy narzekają na nasycenie Facebooka sponsorowanymi komunikatami - prognozuje.

Skąd taki wniosek? Facebook będzie dalej rozwijać różne formy reklamy, a to powoli ma zniechęcać użytkowników do korzystania z serwisu.

Oprócz przyszłości Facebooka, Interaktywnie.com zapytał ekspertów o trendy w mediach społecznościowych w rozpoczynającym się roku. Również o to, jaka perspektywa czeka Google+.

- Google+ jest nieustannie aktualizowany, a niemal każda kolejna funkcjonalność jest bardzo wartościowa i udoskonala cały serwis. Cóż jednak z tego, skoro G+ pozostaje opuszczonym zakątkiem, gdzie poza grupką technologicznych geeków prawie nikt nie zagląda? Tak, Google+ jest według mnie bardzo dobrym produktem. Jednak nie potrafię sobie wyobrazić, co musiałoby się stać, by czas spędzany tam przez użytkowników wzrósł na miarę oczekiwań. Z pewnością nic takiego nie wydarzy się w 2013 roku - twierdzi Jędrzej Deryło, Strategy Menager agencji Link Me Up.