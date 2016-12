PLANET WNAP-6300 to zewnętrzny punkt dostępowy CPE sieci bezprzewodowej LAN/ router zapewniający wysoką przepustowość i duży zasięg sieci. Urządzenie jest kompatybilne ze standardem IEEE 802.11b/g/n, dzięki czemu oferuje transmisję danych z prędkością do 150 Mbps w trybie 802.11n. Złącze anteny typu N umożliwia instalację różnorakich anten co wraz z możliwością regulacji mocy wyjściowej pozwala na doskonałą pracę WNAP-6300 na dużych otwartych przestrzeniach.

WNAP-6300 może pracować w wielu trybach: AP – punkt dostępowy, AP klient oraz WDS. Tryb WISP pozwala użytkownikom CPE łatwo łączyć się z Internetem poprzez dostawcę usług WISP lub łączyć się z siecią przewodową.

Poza szyfrowaniem 64/128/152-bitowym WEP, WNAP-6300 posiada również mechanizmy WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK oraz autoryzację 802.1x zabezpieczające informacje transmitowane w bezprzewodowej sieci LAN. Przyjazny dla użytkownika sieciowy interfejs administracyjny oraz obsługa standardu SNMP ułatwiają zdalną konfigurację.

Specjalnie zaprojektowana, wodoszczelna obudowa klasy IP-55 pozwala zamontować WNAP-6300 na zewnątrz i pracować w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w deszczu, wilgoci i na wietrze. System zasilania PoE pozwala na redukcję kosztów związanych z doprowadzeniem zasilania oraz zwiększa elastyczność i umożliwia instalacje WNAP-6300 w praktycznie dowolnym miejscu. WNAP-6300 przeznaczony jest do zastosowania w różnorodnych miejscach takich jak kampusy uniwersyteckie, lotniska i inne.

Podstawowe cechy