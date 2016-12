Firma MMD odpowiedzialna za produkcję oraz sprzedaż monitorów LCD marki PHILIPS zapowiada wprowadzenie 27-calowego monitora 271P4QPJKEB z matrycą AMVA oraz wbudowaną kamerą internetową i mikrofonem. Model ten polecany jest szczególnie do zastosowań biurowych, a jego dodatkowe wyposażenie doskonale sprawdzi się w przypadku osób często biorących udział w wideokonferencjach.

PHILIPS 271P4QPJKEB wyświetla obraz w rozdzielczości 1920×1080 (Full HD), formacie 16:9 oraz maksymalnej jasności 300 cd/m2. Zastosowanie matrycy AMVA gwarantuje wysoki współczynnik kontrastu statycznego 5000:1, wierne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia wynoszące 178 stopni zarówno w pionie, jak i w poziomie. Matryca została podświetlona białymi diodami LED.

Użytkownik może wybrać za pomocą przycisku SmartImage jeden z dostępnych profili z predefiniowanymi ustawieniami lub skorzystać z oprogramowania SmartControl Premium, aby dostosować parametry obrazu do zawartości ekranu.

Podstawa monitora PHILIPS 271P4QPJKEB SmartErgoBase pozwala na optymalne dostosowanie położenia ekranu do potrzeb użytkownika. Panel można obrócić o 90 stopni w pionie, odchylić o 65 stopni w prawo lub lewo oraz o 5 i 20 stopni - odpowiednio - w przód lub w tył, a także regulować wysokość w zakresie do 15 cm. Monitor przystosowany jest do montażu na ścianie, zgodnie ze standardem VESA (100×100 mm).

Udział w wideokonferencjach umożliwia wbudowana w monitor PHILIPS 271P4QPJKEB kamera o rozdzielczości 2 megapikseli, mikrofon oraz dwa głośniki o mocy 2 W każdy. Do monitora można podłączyć jednocześnie aż 4 urządzenia multimedialne, dzięki wyposażeniu go w złącza DisplayPort, HDMI, DVI-D (z HDCP), D-Sub.

Komplet złączy tego modelu uzupełnia hub USB z trzema portami 2.0, wejście audio oraz wyjście słuchawkowe.

Dzięki wbudowanemu czujnikowi PowerSensor, PHILIPS 271P4QPJKEB obniża jasność wyświetlacza, kiedy użytkownik oddala się od monitora. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii nawet o 80%. Na całkowite odcięcie zasilania pozwala klasyczny wyłącznik z boku obudowy.

Dbałość producenta o aspekty ekologiczne oraz niskie zużycie energii potwierdzają liczne certyfikaty, m.in. Energy Star 5.0, TCO Edge czy EPEAT GOLD.

Monitor waży 7,5 kg przy wymiarach 639×580×242 mm (z podstawą).