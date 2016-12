NEC Display Solutions wprowadził na rynek nowy zestaw 3D Starter Kit dla szkół. Kompletny pakiet, podobny do bardzo udanej pierwszej wersji, zawiera zaprojektowane na nowo okulary 3D, przykładowe treści 3D i oprogramowanie do odtwarzania filmów 3D. Poręczny zestaw zapewnia zainteresowanym szkołom łatwe wprowadzenie 3D do sal lekcyjnych.

Kontent 3D zawiera siedem interaktywnych aplikacji i wiele interaktywnych modułów 3D, włącznie z eksploracją ludzkiego serca i komórki roślinnej. Osiem trójwymiarowych filmów demonstracyjnych oferuje przykłady obejmujące takie tematy jak geografia, nauka i technologia, jak również podstawowe materiały edukacyjne do nauki pisania i matematyki.

Filmy w formacie Top/Bottom (TnB) są obsługiwane przez projektory NEC z serii U oraz V. Ten format eliminuje konieczność używania mocnej karty grafiki z wyjściem 120Hz. Konwersja z TnB 60Hz do formatu sekwencyjnego 120Hz jest wykonywana przez projektor, co jeszcze bardziej ułatwia korzystanie z 3D.





Nowe okulary 3D dołączone do zestawu są lżejsze od poprzedniego modelu. Są również bardziej ergonomiczne, posiadają baterie wielokrotnego ładowania i mają składane oprawki, co ułatwia przechowywanie.

W projekcie pilotażowym, przeprowadzonym ostatnio w europejskich szkołach przez Texas Instruments przy wsparciu NEC Display Solutions, korzystanie z technologii 3D na lekcjach przyniosło znaczące korzyści dla procesu nauczania, takie jak: większa uwaga i aktywność uczniów, szybsze i lepsze zrozumienie oraz zapamiętywanie.

Wyniki projektu pokazały, że na lekcjach z wykorzystaniem 3D zaangażowanie uczniów było większe, tak samo jak koncentracja uwagi. Zastosowanie 3D dało zauważalne pozytywne zmiany w zachowaniu uczniów, wzorcach komunikacji i lepszą interakcję – uczniowie zadawali więcej pytań. Znajomość pojęć była większa w klasach 3D, a ponadto skrócił się czas, potrzebny uczniom do opanowania nowych zagadnień.

Ulf Greiner, Product Line Manager Business Projectors w NEC Display Solutions Europe skomentował: “Z badań wynika, że wykorzystanie 3D w edukacji przynosi większe zaangażowanie i zwiększa osiągnięcia wśród uczniów i nauczycieli. Trzeci wymiar jest już rzeczywistością w życiu naszych dzieci i wprowadzenie 3D do sali lekcyjnej jest naturalnym postępem, dostępnym teraz dzięki nowemu zestawowi startowemu 3D NEC.”

“Szkoły i placówki oświatowe, które chcą przetestować 3D jako narzędzia do nauczania, powinny wypróbować zestaw 3D Starter Kit, aby osobiście doświadczyć korzyści.”

Nowe zestawy startowe 3D NEC są już dostępne na rynku w sugerowanej cenie detalicznej netto 275 zł.