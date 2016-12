Goclever oficjalnie prezentuje tablet TAB A93 z najnowszą wersją systemu operacyjnego Android 4.0.4. Urządzenie jest pierwszym modelem z nowej linii 9-calowych tabletów firmy Goclever. Ekran w formacie 16:9 o rozdzielczości 800 x 480 gwarantuje komfortową i wygodną pracę, zabawę i przeglądanie Internetu. Dzięki 9-calowej przekątnej ekranu urządzenie zachowuje wysoką ergonomię, a jego obsługa jest prosta i przyjemna. Technologia pojemnościowa multi-touch (5 punktów) pozwala na wyjątkowe połączenie czułości z precyzją.

Dodatkowo Goclever TAB A93, pracujący pod kontrolą Androida 4.0.4 Ice Cream Sandwich, posiada kamerę 0,3Mpix, slot kart microSD do 32 GB, port micro USB 2.0 OTG, do którego można podłączyć akcesoria peryferyjne (myszka, klawiatura, pendrive, modem 3G) oraz akumulator o pojemności 5000 mAh. Urządzenie obsługuje formaty plików FAT oraz NTFS. Wbudowany G-sensor umożliwia wykrywanie położenia i ruchu. Trzyosiowa detekcja sprawia, że tablet staje się bardziej intuicyjny i przyjemny w użytkowaniu. Funkcja ta znacznie ułatwia pracę, a także umożliwia sterowanie w wielu grach 3D.

Tablet można wzbogacić o zbiór gier i aplikacji, przeznaczonych dla urządzeń z systemem operacyjnym Android, a ich wyszukanie nie sprawi żadnej trudności dzięki wbudowanemu dostępowi do sklepu Google Play. Aplikacje są płynnie uruchamiane dzięki 512MB pamięci RAM.

Niezaprzeczalną zaletą Goclever TAB A93 są zaawansowane możliwości multimedialne. Wbudowana pamięć 4GB pozwala na zapisanie dużej ilości informacji, filmów, zdjęć i gier. Urządzenie bez żadnych problemów odtwarza filmy wideo w rozdzielczości Full HD. Przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania z łatwością można przeglądać i edytować dokumenty, korzystać z firmowej poczty, a także czytać publikacje w formacie PDF. Dzięki dostępowi do najpopularniejszych serwisów społecznościowych oraz kamerze i wbudowanemu mikrofonowi, przyjaciele i rodzina zawsze będą na wyciągnięcie ręki. Mobilny i praktyczny GOCLEVER TAB A93 obsługuje zaawansowane programy biurowe, co sprawia, że służy nie tylko do rozrywki, ale również może pełnić rolę pełnoprawnego narzędzia pracy.

Urządzenie obsługuje sieci bezprzewodowe Wi-Fi b/g/n, a mocny procesor Cortex A8 1GHz pozwala na uruchamianie gier oraz prowadzenie wideorozmów poprzez komunikatory internetowe.

Urządzenie jest dobrze przystosowane do zastosowań mobilnych, m.in. dzięki niewielkiej wadze, poręcznym wymiarom oraz wytrzymałej baterii.

W zestawie z urządzeniem znajduje się instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, ładowarka sieciowa, kabel USB do PC oraz adapter USB OTG.

Cena detaliczna brutto: 399 PLN.