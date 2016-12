NEC Display Solutions wprowadza na rynek 40-calowy monitor wielkoformatowy MultiSync® X401S, który dzięki podświetleniu Edge LED łączy wydajność z eleganckim smukłym i lekkim designem.

NEC MultiSync® X401S, profesjonalny monitor wielkoformatowy z podświetleniem krawędziowym LED, jest idealnym rozwiązaniem w zastosowaniach Digital Signage w handlu, transporcie, pomieszczeniach kontrolnych, a nawet instalacjach QSR (Quick service restaurant) i totemach. NEC X401S uzupełnia cieszącą sie wielką popularnością serię XS, w której znajdują się już modele 46- i 55-calowe.

Ekran o rozdzielczości Full HD 1080p podświetlany za pomocą technologii Edge LED, zapewnia wyjątkową jednolitość obrazu, spełniając jednocześnie rygorystyczne wymagania pracy w trybie 24/7. Dzięki zastosowaniu technologii LED monitor jest bardzo lekki i cienki, co umożliwia integrację z obudowami o małej głębokości i instalację w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Ponadto programowalny czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu automatycznie dostosowuje jasność obrazu do zmiennych warunków oświetleniowych, co zmniejsza zużycie energii i skutkuje obrazem o optymalnym poziomie jasności. Taka funkcjonalność pozwala utrzymać koszty operacyjne na możliwie najniższym poziomie.

Nowy monitor został zaprojektowany bez kompromisu kosztem wydajności. Jasność niskoodblaskowego ekranu jest na poziomie 700cd/m2, a doskonałą jakość obrazu osiągnięto dzięki możliwości kalibracji kolorów, co pozwala na odwzorowanie logotypów i fotografii z wyjątkową wiernością. Dodatkowo monitor jest zgodny ze standardem DICOM, co oznacza, że może być wykorzystywany w zastosowaniach medycznych.

NEC MultiSync® X401S dysponuje unikalnym systemem zarządzania ciepłem, który umożliwia użytkownikowi monitorowanie i kontrolowanie temperatury wewnątrz obudowy. Ma to zasadnicze znaczenie dla rozwiązań zintegrowanych i zapewnia niezawodność i żywotność monitora. NEC X401S posiada gniazdo opcji zgodne ze standardem OPS STv2, które pozwala na instalację mini-komputerów SBC oraz innych opcjonalnych modułów bez konieczności stosowania urządzeń zewnętrznych.

Oprócz wymienionych funkcji, NEC X401S dysponuje wszystkimi innymi, obecnymi standardowo w monitorach wielkoformatowych z serii XS, w tym obracanym menu OSD, funkcjami sieciowymi z obsługą SNMP do zdalnego sterowania i automatycznych diagnostycznych powiadomień e-mail, a także szerokim wachlarzem złączy, włącznie z DisplayPort, HDMI i DVI. Dzięki pętli sygnałowej daisy chain istnieje możliwość połączenia nawet dziewięciu monitorów wyświetlających ten sam kontent, co daje wysoką elastyczność zastosowań bez dodatkowych kosztów w przypadku ścian wideo lub instalacji back-to-back.

"Monitory wielkoformatowe stają się coraz powszechniejsze, a tym samym rosną wymagania, co do ich wydajności. Dzięki profesjonalnemu panelowi i sprawdzonej wiedzy technicznej NEC, nasza seria XS gwarantuje długowieczność i niezawodność, której oczekują klienci." – powiedział Thorsten Prsybyl, Product Line Manager Public Displays w NEC Display Solutions Europe – "Mała głębokość i niska waga sprawiają, że monitor jest łatwy w obsłudze i instalacji, a nowe gniazdo opcji OPS STv2 umożliwia montaż komputerów SBC i innych opcjonalnych modułów. W połączeniu z wysoką jakością obrazu oraz dużymi możliwościami kontroli daje to użytkownikom pewność łatwej obsługi."

Dostępność i gwarancja

NEC MultiSync® X401S będzie dostępny na rynku pod koniec października br. W zestawie z każdym monitorem znajduje się przewód zasilający, kabel VGA, instrukcja na płycie CD oraz maskownica złączy. Bez dodatkowych opłat można pobrać oprogramowanie do zarządzania poprzez sieć LAN. Wszystkie monitory są objęte standardową, 3-letnią gwarancją (obejmującą również podświetlenie matrycy) obowiązującą w całej Europie.