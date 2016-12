NEC Display Solutions wprowadza na rynek monitor do profesjonalnych zastosowań MultiSync® P242W, wyróżniający się wysoką jakością obrazu, odwzorowania barw i opcji połączeniowych. 24-calowy monitor 16:10 z panelem IPS i podświetleniem LED jest dedykowany do obróbki fotografii, specjalistycznego projektowania, aplikacji finansowych, inżynierii i obrazowania medycznego, czyli do zastosowań, w których wymagana jest niezawodna jakość obrazu.

NEC P242W przyniesie wiele korzyści użytkownikom, zarówno biznesowym, jak i indywidualnym, chcącym wymienić monitory w tradycyjnym formacie 19", 20" lub 21". Wśród tych zalet znajduje się m.in: stabilny obraz, umożliwiający długą, komfortową pracę przy monitorze, układ DUC, równoważący jednorodność podświetlenia i dystrybucję kolorów na całej powierzchni ekranu oraz 14-bitowa tablica LUT, zapewniająca doskonałe odwzorowanie barw bez konieczności kalibracji. Dzięki tym funkcjom odcienie kolorów są bardzo dobrze rozróżnialne, niezależnie od kąta widzenia. Monitor umożliwia również łatwą instalację i swobodę w wyborze źródła sygnału dzięki czterem złączom: VGA mini D-Sub 15pin, DVI-D, HDMI oraz DisplayPort.

Dla nowoczesnego biura P242W oferuje oszczędność miejsca i funkcje zwiększające efektywność pracy. Wśród nich znajduje się funkcja Picture-in-Picture, pozwalająca użytkownikom na równoczesne wyświetlanie dwóch obrazów z różnych źródeł sygnału bez konieczności posiadania konfiguracji dwumonitorowej. Ponadto monitor posiada wąską i płaską ramkę ekranu, zintegrowany programowalny hub USB oraz funkcje ergonomiczne, zapewniające swobodę w dostosowaniu monitora do indywidualnych wymagań każdego użytkownika.

"NEC MultiSync® P242W posiada wiele zaawansowanych funkcji odpowiadających za wydajność, dzięki którym w rezultacie powstał profesjonalny monitor z wyjątkową jakością obrazu." – powiedział Christopher Parker, Product Line Manager Desktop Displays w NEC Display Solutions Europe – "Na polu zastosowań profesjonalnych, gdzie często intensywna praca przy monitorze jest normą, ważne jest, aby użytkownicy korzystali z monitora, który jest ergonomiczny, a jednocześnie oferuje niezawodną jakość obrazu, gwarantując osiągnięcie lepszej wydajności pracy."

Zgodnie z filozofią NEC Green Vision, P242W podtrzymuje najwyższe standardy w profesjonalnym podejściu do ochrony środowiska. Czujnik natężenia oświetlenia w otoczeniu i funkcja Auto Brightness gwarantują, że poziom jasności ekranu jest zoptymalizowany pod kątem warunków zewnętrznych i aktualnie wyświetlanego kontentu.

Monitor dysponuje ustawieniami zgodnymi z normą DICOM do medycznych zastosowań radiologicznych.

Dostępność i gwarancja

NEC MultiSync® P242W będzie dostępny na rynku w drugiej połowie czerwca br. w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy: czarnej i białej. W zestawie z każdym monitorem znajduje się: przewód zasilający, kable: DVI, VGA, USB oraz DisplayPort, a także instrukcja na płycie CD. Wszystkie monitory są objęte standardową, 3-letnią gwarancją (obejmującą również podświetlenie matrycy), obowiązującą w całej Europie.