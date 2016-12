Firma Ruckus Wireless zaprezentowała nowy, dwupasmowy access point Wi-Fi ZoneFlex™ 7055. Produkt jest jedynym na świecie przeznaczonym do montażu ściennego, zintegrowanym urządzaniem łączącym funkcje przełącznika sieciowego (switcha) i punktu dostępowego. Dodatkowo oferuje jednoczesną pracę w pasmach 2,4 i 5 GHz 802.11n Wi-Fi oraz bezprzewodową łączność kratową.

ZoneFlex 7055 to punkt dostępowy doskonale sprawdzający się w miejscach, gdzie mamy do czynienia z bardzo dużym zapotrzebowaniem użytkowników na wysoką przepustowość, przy ograniczonych możliwościach prowadzenia dodatkowego okablowania do podłączenia punktów dostępowych. Urządzenie można montować w miejscach uprzednio przeznaczonych do wyprowadzenia gniazdek Ethernet niejako odzyskując niewykorzystywane kable już zamontowane w ścianach budynków.

Nowy produkt Ruckus Wireless to kompaktowe urządzenie, które doskonale sprawdzi się między innymi w miejscach takich jak hotele czy szpitale. Połączenie funkcji punktu dostępowego i przełącznika ethernetowego pozwala na oszczędności związane ze zmniejszeniem złożoności okablowania potrzebnego do budowy sieci. Pozwala też na "odzyskanie" już położonych kabli i wykorzystanie ich do udostępnienia sieci Wi-Fi użytkownikom. Z kolei w miejscach, gdzie położenie nowych kabli nie jest możliwe - na przykład budynki zabytkowe - sieć kratowa znakomicie zastępuje fizyczne okablowanie. Dzięki obsłudze dwóch pasm – 2,4 GHz oraz 5 GHz - ZoneFlex 7055 gwarantuje komfortowe korzystanie z zasobów internetu na wszystkich urządzeniach mobilnych - mówi Michał Jarski, Dyrektor Regionalny Ruckus Wireless na Europę Wschodnią.

Dwuzakresowy moduł Wi-Fi o wysokiej wydajności dzięki technologii SmartMesh (sieci kratowych) daje możliwość montażu całkowicie bez kabli. Pozwala ona na zainstalowanie w każdym pokoju jednego przełącznika z zasilaczem i połączenia go kratowo z głównym punktem dostępowym podłączonym do sieci przewodowej. Ponieważ tylko główny punkt dostępowy wymaga przewodowego połączenia ethernetowego, można zapewnić łączność sieciową w wielu pokojach za pomocą jednego kabla.

Urządzenie oferuje podwójne radio 802.11n (2x2:2), 16 wirtualnych sieci WLAN (identyfikatorów SSID) oraz przepustowość sięgającą 600 Mb/s. Jest ono również wyposażone w port uplink Gigabit Ethernet oraz cztery umieszczone z przodu porty Fast Ethernet, które mogą na przykład zapewnić łączność przewodową, obsługę systemów IPTV lub innych urządzeń sieciowych (takich jak na przykład drukarki). W jednym z przednich portów ethernetowych przełącznik Ruckus ZoneFlex 7055 oferuje zasilanie 802.3af Power-over-Ethernet (PoE) dla urządzeń opartych na Voice over Internet Protocol (VoIP).