IQ Publishing – dystrybutor gier i akcesoriów dla graczy wprowadził do sprzedaży innowacyjny zestaw przeznaczony do konsoli Wii – grę „Cyberbike” z rowerem treningowym w roli kontrolera.

Gra „Cyberbike” umożliwia podróż z całą rodziną po planecie Cyclo, po której można przemieszczać się różnymi środkami transportu. Zadaniem gracza jest uprzątnięcie świata z zalegających zanieczyszczeń. Szkodliwe dla środowiska elementy znajdują się zarówno na lądzie, w powietrzu jak i pod wodą. Do ich usuwania należy wykorzystać dostępne w grze pojazdy. Wirtualny krajobraz jest wyświetlany z prędkością zależną od tempa pedałowania gracza.

Grze realizmu dodaje oryginalny i dotychczas niespotykany kontroler, którym jest rower treningowy, służący do poruszania i sterowania dostępnymi pojazdami. Rower posiada regulowaną wysokość kierownicy i siodełka oraz 3-metrowy kabel. Przeznaczony jest dla osób o masie ciała nie przekraczającej 95 kilogramów.

Zestaw gwarantuje graczowi ciekawą zabawę oraz sporą dawkę ruchu.

Najważniejsze cechy zestawu:

• gra „Cyberbike” - przeznaczona dla całej rodziny

• stacjonarny rower treningowy z pedałami i hamulcem, pełniący rolę kontrolera

• dostępne 4 pojazdy do podróży w powietrzu, wodzie i na lądzie

• 18 tras, w tym 14 do odblokowania w miarę postępów w grze

• personalizacja postaci i pojazdów

• zmienny poziom trudności w zależności od potrzeb gracza

Cena detaliczna gry „Cyberbike” w zestawie z rowerem treningowym wynosi 649 złotych. Gwarancja na kontroler wynosi 2 lata.

Więcej informacji na:

http://www.iqp.pl/index.php?id=1576

O firmie:

IQ Publishing jest liderem polskiego rynku wśród dystrybutorów akcesoriów dla graczy. Oprócz tradycyjnych akcesoriów do konsol (pady, konwertery, kable, etui, baterie, piloty, zasilacze itp.), oferuje też wiele niestandardowych kontrolerów - np. RealPlay (bezprzewodowe kontrolery do PS2), Gametrak (specjalny kontroler do gry w golfa), monitory dołączane do konsol PS2, X360, itp.

Firma jest również dynamicznie rozwijającym się dystrybutorem gier na większość platform (PC/PS2/PS3/PSP/XBOX/Wii/NDS). W ofercie na komputery PC katalog wydawniczy obejmuje przede wszystkim serie gier: sportowych (SPORT COLLECTION), casualowych (PLAY & FUN), przygodowych (THE ADVENTURE COLLECTION) oraz wyselekcjonowane, wyróżniające się grywalnością gry typu Premium. Wśród wydawnictw konsolowych przeważają tytuły nieskomplikowane oraz gry w atrakcyjnych cenach.

IQ Publishing jest również producentem i dystrybutorem mat do komputerów PC oraz gier tanecznych (seria Dance Party). Spółka jako partner firmy KONAMI (potentat światowy w grach tanecznych), dostarcza na polski rynek także maty i oprogramowanie do konsol. IQ Publishing, to dzisiaj jeden z największych dystrybutorów programów tanecznych w Europie.