Firma ESET, producent rozwiązań antywirusowych, z których korzysta 3,5 mln Polaków, udostępniła najnowsze wersje swoich programów. Do sklepów trafia właśnie pakiet bezpieczeństwa ESET Smart Security 6 oraz system antywirusowy i antyspyware ESET NOD32 Antivirus 6. Nowością w pakiecie ESET Smart Security 6 jest funkcja ESET Anti-Theft, pomagająca odzyskać skradziony lub zgubiony komputer. Obydwa programy firmy ESET wyposażono w skaner Facebooka - ESET Social Media Scanner, pozwalający chronić konto użytkownika na portalu przed złośliwą zawartością.

ESET Smart Security 6 oraz ESET NOD32 Antivirus 6 to kolejne już wersje programów antywirusowych adresowanych do użytkowników domowych i małych firm. Programy pracują w oparciu o innowacyjny i bazujący na chmurze system oceny reputacji i bezpieczeństwa plików ESET Live Grid, który pozwala skracać czas potrzebny na skanowanie systemu w poszukiwaniu wirusów. Aplikacje ESET wyróżniają się bardzo dużą szybkością działania - programy niemal nie wpływają na wydajność chronionej maszyny i stanowią skuteczne zabezpieczenie przed różnego rodzaju zagrożeniami komputerowymi, zarówno przed tymi znanymi, jak i nowymi, jeszcze nie zidentyfikowanymi.

ESET Smart Security 6 to kompletny pakiet bezpieczeństwa zawierający wszystko co jest współcześnie potrzebne do bezpiecznego korzystania z komputera z systemem Windows. Składa się z ochrony antywirusowej, antyspyware i antyphising, firewalla, filtru antyspamowego chroniącego przed niechcianą pocztą oraz funkcji kontroli rodzicielskiej, pomagającej chronić najmłodszych użytkowników komputerów. W najnowszej wersji kontrola rodzicielska została rozbudowana, dzięki czemu można teraz jeszcze dokładniej definiować do jakich witryn może mieć dostęp nastolatek, a do jakich przedszkolak. Ustawienia funkcji kontroli rodzicielskiej są chronione dodatkowym hasłem.

ESET NOD32 Antivirus 6 to legendarny już na polskim rynku program antywirusowy. Zapewnia ochronę przed pełnym spektrum zagrożeń z Internetu - wirusami, trojanami, spyware i phishingiem. Szybkość działania zapewnia zastosowanie mechanizmów sztucznej inteligencji i opartego na chmurze systemu reputacji plików - ESET Live Grid.

W najnowszej wersji pakiet ESET Smart Security wyposażono w zabezpieczenie ESET Anti-Theft (tzw. antyzłodziej), które pomaga odszukać skradziony lub zgubiony komputer. Wystarczy, aby użytkownik zalogował się na portalu ESET i oznaczył swoje urządzenie jako utracone - jego komputer zacznie być śledzony od momentu pierwszego połączenia z Internetem. W miarę zbierania informacji prawowity użytkownik na portalu ESET będzie mógł zobaczyć, gdzie jest jego sprzęt (lokalizacja na mapach Google Maps i numer IP sieci). Właściciel otrzyma również fotografie potencjalnego złodzieja - wykonywane co 10 minut przez kamerę internetową wbudowaną w laptopa. Właściciel będzie również otrzymywał regularne informacje o tym, co na jego komputerze robi złodziej, otrzymując tzw. zrzuty ekranu. Tak zebrane informacje mogą wydatnie pomóc policji w odnalezieniu skradzionego sprzętu. Przy odrobinie szczęścia, jeśli np. złodziej zaloguje się na skradzionym komputerze do swojej poczty lub swojego profilu na serwisie społecznościowym istnieje szansa nawet na ustalenie imienia i nazwiska złodzieja. Dodatkowo, aby chronić dane właściciela sprzętu, po oznaczeniu sprzętu jako utracony, ESET Anti-Theft automatycznie podmienia konto użytkownika w systemie Windows (w ten sposób blokowany jest dostęp m.in. do plików i korespondencji właściciela).

Nowością w ESET Smart Security 6 oraz ESET NOD32 Antivirus 6 jest skaner Facebooka - samodzielne narzędzie ESET Social Media Scanner, dedykowane do ochrony profilu użytkownika na tym popularnym portalu społecznościowym. ESET Social Media Scanner instaluje się na naszym profilu Facebook jako odrębna aplikacja i sprawdza posty nasze i naszych znajomych pod kątem obecności złośliwych linków.

ESET Smart Security 6 oraz ESET NOD32 Antivirus 6 wyposażono w system zapobiegania włamaniom HIPS (Host Intrusion Prevention System), który pozwala na wyjątkowo precyzyjne zdefiniowanie działań dozwolonych i zabronionych na danym komputerze. Oba programy posiadaj specjalny tryb pracy, tzw. tryb gracza, dzięki któremu rozwiązania ESET ukrywają wszystkie swoje komunikaty i wstrzymują zadania określone harmonogramem, w chwili gdy użytkownik uruchamia dowolny program w trybie pełnoekranowym. Dodatkowo ESET Smart Security 6 oraz ESET NOD32 Antivirus 6 pozwalają na bardzo skrupulatne zarządzanie nośnikami wymiennymi - użytkownik może ustawić blokowanie konkretnych nośników danych w oparciu o ich numer seryjny czy pojemność.

ESET Smart Security 6 jak i ESET NOD32 Antivirus 6 posiadają certyfikat kompatybilności z najnowszym systemem Windows 8. Wersje testowe najnowszych rozwiązań firmy ESET można pobrać ze strony http://www.eset.pl

Wybrane funkcjonalności ESET Smart Security 6:

Anti-Theft - pomaga odzyskać zgubiony lub skradziony komputer, umożliwia lokalizację urządzenia oraz wyświetlenie jego aktualnej pozycji na mapie. Jeśli komputer posiada wbudowaną kamerę internetową Anti-Theft wykona za jej pośrednictwem serię zdjęć.

Firewall - chroni przed nieautoryzowanymi próbami dostępu do chronionego komputera oraz zabezpiecza przed kradzieżą prywatnych informacji o użytkowniku. Dzięki zaporze użytkownik może bezpiecznie surfować w Internecie, robić w sieci zakupy czy korzystać z internetowego konta bankowego lub serwisów społecznościowych.

Ochrona rodzicielska - pomaga chronić najmłodszych użytkowników sieci przed dostępem do stron zawierających niewłaściwe dla nich treści.

Skanowanie w czasie bezczynności - dzięki tej funkcji program może przeprowadzać dokładne skanowanie komputera wtedy, gdy nie korzysta z niego użytkownik.

Wybrane funkcjonalności dostępne zarówno w ESET Smart Security 6, jak i w ESET NOD32 Antivirus 6:

ESET Social Media Scanner - umożliwia ochronę profilu użytkownika w serwisie społecznościowym Facebook przed złośliwą zawartością.

Antivirus oraz Antispyware - zapewnia proaktywną ochronę przed różnego rodzaju zagrożeniami komputerowymi, zarówno przed tymi znanymi jak i nowymi, jeszcze niezidentyfikowanymi, a także zapobiega rozprzestrzenianiu się infekcji na komputery kolejnych użytkowników.

Anti-Phishing - odrębny moduł chroni użytkownika przed próbami kradzieży wrażliwych informacji (loginy, hasła, numery kart kredytowych itp.) przez strony podszywające się pod zaufane serwisy np. banków.

Skanowanie wykorzystujące informacje z chmury - dzięki wykorzystaniu technologii ESET Live Grid skaner antywirusowy ESET pracuje szybciej, a sam proces sprawdzania plików trwa krócej.

Skanowanie podczas pobierania plików - zmniejsza czas dostępu do plików pobieranych z sieci, dzięki skanowaniu zbiorów już podczas ściągania ich z Internetu.