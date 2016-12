Samsung Electronics Co., Ltd, światowy lider w dziedzinie mediów cyfrowych i rozwiązań integrujących technologie cyfrowe, zapowiedział premierę nowej wersji technologii SMART CAMERA oraz urządzeń w nią wyposażonych: WB250F/WB200F, WB800F, WB30F, DV150F i ST150F. Nowe modele aparatów z długim zoomem z serii WB, aparatów z dwoma ekranami z serii DV oraz stylowych aparatów z serii ST łączą w sobie duże możliwości optyczne, klasyczny styl oraz ulepszoną łączność w technologii SMART CAMERA.

Firma Samsung udoskonaliła swoją cieszącą się uznaniem, innowacyjną technologię łączności bezprzewodowej SMART CAMERA (której premiera odbyła się na targach CES 2012) i stworzyła technologię SMART CAMERA 2.0. Dzięki nowym funkcjom i aktualizacjom użytkownicy mogą błyskawicznie dzielić się najważniejszymi zdjęciami, a rewolucyjne możliwości w zakresie łączności dają im pełną kontrolę nad aparatem, bez względu na to, który z wielu modeli z serii SMART CAMERA wybiorą. Firma Samsung przyjęła koncepcję "prostej obsługi poprzez jedno kliknięcie" (One Click, Simplify), która pozwala bezproblemowo łączyć urządzenia i udostępniać zdjęcia poprzez wykonanie jednej czynności w doskonale zaprojektowanym interfejsie. Powstał on z myślą o użytkownikach smartfonów i dzięki dotykowej obsłudze ułatwia edycję obrazów oraz ich przesyłanie do innych urządzeń i witryn społecznościowych.

Użytkownik każdego aparatu Samsung obsługującego sieci bezprzewodowe doceni udoskonalone opcje łączności. Dzięki ulepszonym możliwościom aparatów SMART CAMERA oraz korzyściom wynikającym ze standardu Wi-Fi, przed fotografami otwiera się nowy świat połączonych urządzeń. Funkcja AutoShare pozwala tuż po zrobieniu zdjęcia jednocześnie przesłać je przez sieć Wi-Fi i zapisać w smartfonie. Po skonfigurowaniu funkcja ta będzie automatycznie traktowana jako ustawienie domyślne, umożliwiając błyskawiczne tworzenie kopii zapasowych i udostępnianie cennych zdjęć. Dzięki dedykowanemu klawiszowi skrótu Direct Link można łatwiej wysyłać zdęcia rodzinie i znajomym poprzez sieć Wi-Fi z dowolnego miejsca na świecie. Użytkownik może przypisać do tego klawisza ulubioną funkcję bezprzewodową co maksymalnie przyspiesza proces udostęniania zdjęć.

Aplikacja Samsung SMART CAMERA to kolejny dowód zaangażowania firmy Samsung w rozwój świata połączonych urządzeń, a także odpowiedź na oczekiwania użytkowników, którzy chcą mieć bezproblemowy dostęp do nowych technologii z poziomu aplikacji. Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu użytkownicy smartfonów mogą pobrać aplikację (dostępną dla systemów operacyjnych Android oraz iOS) i korzystać z możliwości technologii SMART CAMERA poprzez sieć Wi-Fi. W ten sposób mogą wykonywać zdjęcia z każdego podłączonego aparatu Samsung, a także udostępniać je i tworzyć ich kopie zapasowe. Aplikacja SMART CAMERA składa się z trzech inteligentnych komponentów obsługiwanych jednym dotknięciem: są to dwie ulepszone funkcje Remote Viewfinder (zdalny wizjer) i Mobile Link oraz nowe narzędzie AutoShare, dające użytkownikowi pełną kontrolę nad wykonywanymi zdjęciami.

Firma Samsung jest głęboko przekonana, że przyszłość fotografii opiera się na łączności, dlatego w nowej odsłonie technologii Samsung SMART CAMERA staraliśmy się poprawić doznania użytkownika korzystającego z połączonych urządzeń, ulepszyć możliwości aparatów oraz ułatwić obsługę funkcji bezprzewodowych. Każdy z nowych aparatów wyposażonych w tę technologię - od poręcznych modeli z długim zoomem po stylowy aparat z dwoma ekranami - oferuje jakość obrazu i opcje łączności jakich potrzebują dzisiejsi konsumenci - powiedział Myoung Sup Han, Senior Vice President and Head of the Digital Imaging Business w Samsung Electronics.

Nowy model WB250F

Nowy, flagowy aparat z długim zoomem z serii WB to model o stylowej i klasycznej budowie, który ułatwia użytkownikom robienie zdjęć doskonałej jakości. Samsung WB250F (podobnie jak model WB200F) oferuje wyjątkowe możliwości optyczne, zoom optyczny 18x, matrycę BSI CMOS (WB250F) lub CCD (WB200F) 14,2 MPix oraz obiektyw 24 mm, dzięki czemu w łatwy sposób można uzyskać doskonałe ujęcia. Klasyczna obudowa mieści w sobie hybrydowy interfejs złożony z dotykowego ekranu LCD i pięciu tradycyjnych klawiszy nawigacyjnych, dzięki którym użytkownik może skonfigurować elementy sterujące zgodnie ze swoimi preferencjami. Najbardziej wymagający fotografowie mogą skorzystać z trybu całkowicie ręcznej obsługi, który daje użytkownikowi pełną kontrolę nad ustawieniami aparatu.

Aby uprościć wykonywanie doskonałych zdjęć, nowe aparaty z serii WB zostały także wyposażone w funkcje, takie jak tryb najlepszego wyrazu twarzy (Best Face), który automatycznie wybiera najkorzystniejsze ujęcia poszczególnych twarzy na zdjęciach seryjnych tak, aby wszystkie osoby na zdjęciach grupowych dobrze wyglądały. Tryb SMART oraz tryb ruchu pomagają natomiast robić kreatywne fotografie profesjonalnej jakości w każdych warunkach. Samsung WB250F jest wyposażony w otwieraną lampę błyskową i jest dostępny w czterech stylowych kolorach: białym, czarnym kobaltowym, grafitowym i czerwonym.

Nowe modele wyposażone w udoskonaloną technologię SMART CAMERA

WB800F to klasyczny aparat z długim zoomem optycznym 21x oraz matrycą BSI CMOS 16,3 MPix, która pozwala wykonywać doskonałe zdjęcia przy słabym oświetleniu. Ten zaawansowany model opiera się na hybrydowym interfejsie użytkownika, dzięki któremu fotografowie mogą sterować urządzeniem poprzez ekran dotykowy lub pięcioczęściowy klawisz nawigacyjny. Samsung WB800F będzie dostępny w kolorze białym, czarnym kobaltowym i czerwonym.

WB30F to nowy miniaparat, którego ultracienka obudowa o grubości zaledwie 17 mm kryje w sobie możliwości znane z serii WB, takie jak zoom optyczny 10x i obiektyw szerokokątny 24 mm. Dodatkowe funkcje oferowane przez ten aparat o smukłej, stylowej konstrukcji to m.in. magiczna ramka i tryb panoramy na żywo, które dają użytkownikowi więcej możliwości fotografowania. Samsung WB30F będzie dostępny w kolorze czarnym, białym, czerwonym, fioletowym i różowym.

DV150F łączy w sobie obsługę sieci Wi-Fi oraz umieszczony z przodu dodatkowy ekran LCD 1,48', dzięki któremu wykonywanie kreatywnych autoportretów jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej. Do tworzenia doskonałych zdjęć służy m.in. tryb Beauty Palette, który pozwala błyskawicznie edytować zdjęcia portretowe poprzez nałożenie na fotografowaną twarz jednego z wielu rodzajów cyfrowego makijażu. Ponadto model DV150F oferuje wiele funkcji, takich jak inteligentny filtr (Smart Filter 3.0), zdjęcie w ruchu i magiczna ramka, upraszczając tworzenie interesujących, wyjątkowych zdjęć, którymi warto dzielić się z innymi. Zastosowana w tym aparacie technologia przetwarzania obrazów, matryca CCD 16,2 MPix, jasny, szerokokątny obiektyw F2,5 25 mm oraz zoom optyczny 5x gwarantują wyjątkową jakość zdjęć, które można błyskawicznie udostępniać poprzez sieć Wi-Fi. Stylowy, aluminiowy korpus aparatu DV150F jest dostępny w pięciu kolorach, m.in. śliwkowym, żółtozielonym i jasnoróżowym.

Wśród nowych aparatów SMART CAMERA znalazł się także model ST150F. Jasny, szerokokątny obiektyw F2,5 25 mm z zoomem optycznym 5x ułatwia wykonywanie zdjęć o odpowiedniej jasności, natomiast matryca CCD 16,2 MPix gwarantuje ostrość i wyrazistość ujęć. Dzięki łączności Wi-Fi zdjęcia można udostępniać w witrynach społecznościowych, nawet będąc w podróży. Jest to doskonały aparat dla kreatywnych fotografów-amatorów chcących dzielić się swoimi najlepszymi zdjęciami. Model ten oferuje niezrównaną łatwość obsługi. Samsung ST150F jest dostępny w czterech kolorach.