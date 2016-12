NEC Display Solutions wprowadza do oferty Hiperwall 2.0, najnowszą wersję oprogramowania do zarządzania ścianami wideo.

Hiperwall to oprogramowanie pozwalające w prosty sposób stworzyć ścianę wideo o dowolnej rozdzielczości bez użycia dodatkowych urządzeń skalujących, serwerów graficznych oraz dystrybutorów. Oprogramowanie obsługuje dowolną liczbę wyświetlaczy, oferując zaawansowane funkcje, takie jak zoom, obrót, cieniowanie i przezroczystość, umożliwiając użytkownikom kontrolowanie treści z większą swobodą i efektywnością. Kontent można zapisać jako szablon i przywoływać na żądanie, pogrupować w pokaz slajdów lub zaplanować wyświetlanie w określonym czasie. To wszystko sprawia, że Hiperwall jest idealny do zastosowań w pomieszczeniach kontrolnych, Digital Signage, edukacji i rozrywce.

Nowa wersja Hiperwall 2.0 oferuje szereg nowych funkcji, obejmujących przejścia pomiędzy slajdami z różnymi typami kontentu, możliwość tworzenia i wyświetlania obiektów tekstowych na bieżąco – paski i okienka tekstowe – a także nową funkcję podglądu, pozwalającą zobaczyć, jak wygląda kontent, zanim wyświetlimy go na ekranie.

Ponadto wprowadzono usprawnienia dotyczące przetwarzania treści, jak i obsługi modułu zarządzania, implementując wsparcie dla bezpośredniej kontroli warstw, tryby uśpienia i gotowości, zmniejszające zużycie energii przy jednoczesnej możliwości szybkiego powrotu do pełnej gotowości, a także szereg skrótów klawiszowych umożliwiających szybszy dostęp do funkcji zarządzania treścią. Ponadto nowe dodatki do API zapewniają możliwość określenia lokalizacji, powiększania, obracania oraz dodawania koloru i przezroczystości do każdego obiektu.

Nowe funkcje Secondary Control (licencja na dodatkowy moduł zarządzania) umożliwiają obsługę wielu punktów kontrolnych - pulpitów, zdalne zarządzanie treścią, monitoring ściany wideo oraz protokół bezpieczeństwa SSL. Trzy nowe licencje umożliwiają użytkownikom większą elastyczność i funkcjonalność w roli nadawców i administratorów.

“Hiperwall jest pakietem oprogramowania ultra-wysokiej rozdzielczości, który jest skalowalny i pomaga klientom we wdrażaniu ścian wideo, eliminując potrzebę posiadania dodatkowych urządzeń skalujących, serwerów graficznych oraz dystrybutorów – powiedział Thorsten Wilm, Manager Product Management Solutions w NEC Display Solutions Europe.

“Najnowsza wersja wzmacnia naszą długotrwałą współpracę z Hiperwall, która umożliwia użytkownikom podłączenie dowolnej liczby źródeł sygnału do ściany wideo i dowolne określenie rozmiaru i pozycji kontentu. Nowa wersja oferuje szereg usprawnień, które pozwalają na więcej form kontentu, z większej liczby źródeł i z większym poziomem kontroli i elastyczności.”

Wszystkie nowe wersje Hiperwall są dostępne na zasadzie softwarowej subskrypcji, dostępnej dla każdej licencji Hiperwall i darmowej przez pierwszy rok. Użytkownicy, którzy już posiadają zainstalowaną wersję Hiperwall 1.2, mogą zaktualizować system do wersji Hiperwall 2.0, a po pierwszym roku subskrypcja dla nich będzie dostępna za 20% wartości standardowej ceny zakupu licencji.