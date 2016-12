Już od kilku miesięcy najnowsze serie urządzeń mobilnych Apple – iPhone 5, nowe edycje iPadów i iPodów – wyposażane są w cyfrowe złącze "Lightning". Decyzja o wymianie dotychczasowego interfejsu podyktowana była większą wytrzymałościąi komfortem użytkowania nowej technologii. Jednocześnie stworzyła ona konieczność unowocześnienia wielu urządzeń innych marek, dotychczas kompatybilnych z iPhone'ami czy iPodami. Firma Gear4, niemal od dekady współpracująca z Apple, jeszcze pod koniec zeszłego roku zaprezentowała pierwsze na rynku akcesoria do urządzeń z nowym złączem – linię ładowarek i stacji dokujących "Lightning". Obecnie oferta marki poszerza się o kolejny produkt kompatybilny z nowymi urządzeniami Apple. Gear4 prezentuje jeden z pierwszych na rynku głośników wyposażonych w złącze "Lightning" – StreetParty 5.

StreetParty to seria bezprzewodowych, mobilnych głośników od Gear4, cechujących się nie tylko nowoczesnym designem, ale również świetną jakością odtwarzanego dźwięku. Najnowszy model tej linii oparty został na projekcie Street Party III – najlepiej sprzedającego się w Wielkiej Brytanii głośnika ze złączem dokującym dla urządzeń Apple. Wymiary StreetParty 5 – 14 cm wysokości i niewiele ponad 24 cm długości – czynią z głośnika idealnego kompana podróży. Urządzenie ważące niespełna 600 gramów bez problemu mieści się w torbie czy plecaku. Złącze "Lightning" umieszczone zostało na składanej podstawce, która rozłożona umożliwia wygodne podparcie głośnika w pozycji stojącej, zaś złożona pozwala na bezpieczny transport urządzenia.

StreetParty 5 zasilać można na dwa sposoby – bezprzewodowo z wykorzystaniem 4 baterii AA lub przewodowo za pomocą umieszczonego na tylnej obudowie wejścia DC In oraz dołączonego do zestawu zasilacza. W przypadku zasilania przewodowego, głośnik wyposażony w złącze "Lightning" służyć może również jako ładowarka do podłączonego do niego urządzenia Apple. Poza wejściem DC In z tyłu urządzenia umieszczone zostały wejście Aux In oraz przycisk uruchamiający.

Głośnik StreetParty 5 od Gear4 kompatybilny jest z iPhonem 5, iPodem touch oraz iPodem Nano.

Cena i dostępność

Głośnik StreetParty 5 dostępny będzie w sprzedaży w marcu 2013 roku.

Jego cena wyniesie 259 PLN.