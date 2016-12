EC Display Solutions wprowadził na rynek MultiSync® EA224WMi, najnowszy model z popularnej serii monitorów EA (Enterprise Advanced). Produkt wyróżniający się przyszłościowym projektem, rozszerzonymi opcjami połączeń i bogatymi funkcjami został zaprojektowany tak, aby sprostać przyszłościowym wymaganiom korporacji oraz instytucji publicznych.

Nowy 21.5-calowy ekran w formacie 16:9 dysponuje wyjątkowo cienkim panelem IPS z podświetleniem W-LED, który zapewnia ultra-nowoczesny i smukły wygląd oraz doskonałą jakość obrazu, niezależnie od kąta patrzenia. Ponadto cztery złącza wejściowe dla źródła sygnału (HDMI, DisplayPort, DVI-D i VGA), zintegrowane głośniki, gniazdo słuchawkowe i port USB w połączeniu z systemem zarządzania kablami, możliwością regulacji wysokości ekranu oraz funkcjami swivel, tilt i pivot sprawiają, że monitor można łatwo dostosować do indywidualnych preferencji użytkownika.

Oprócz dostarczenia użytkownikowi doskonałego obrazu, zastosowane w MultiSync® EA224WMi podświetlenie W-LED wpływa na zmniejszenie zużycia energii, mniejsze promieniowanie cieplne oraz wymaga mniejszego opakowania. Na dalsze zmniejszenie zużycia energii wpływa czujnik sprawdzający obecność użytkownika przed monitorem i wygaszający ekran, gdy ten sie oddali. Również jasność monitora może zostać automatycznie dostosowana przez sensor natężenia oświetlenia w otoczeniu, a funkcja auto brightness dostosowuje jasność w zależności od tego, jaki kontent jest wyświetlany na ekranie. Ekologiczne podejście zostało podkreślone wykorzystaniem podczas produkcji plastików pochodzących z recyklingu. Całkowicie zrezygnowano również z materiałów zawierających rtęć i arsen.

Aby zapewnić jeszcze większe wsparcie i funkcjonalność w przypadku instalacji wielomonitorowych, MultiSync® EA224WMi wyposażono w funkcję ControlSync, która umożliwia konfigurację wszystkich podłączonych monitorów z poziomu monitora głównego. W podobny zsynchronizowany sposób działają wszystkie korekty dokonywane za pomocą czujnika obecności użytkownika przed ekranem i czujnika natężenia oświetlenia w otoczeniu - każda zmiana w ustawieniach monitora głównego powoduje automatyczną zmianę w pozostałych monitorach.

"Jako model z serii EA (Enterprise Advanced), MultiSync® EA224WMi oferuje zarówno doskonały obraz dzięki podświetleniu LED, jak i ciekawy wygląd na biurku dzięki eleganckiemu designowi." - powiedziała Birgit Sommerer, Product Line Manager Commercial Displays w NEC Displays Solutions Europe - "Funkcje do pracy wielomonitorowej, opcje połączeniowe, zintegrowane głośniki i hub USB, a także ulepszony system zarządzania kablami to tylko kilka z kluczowych innowacji, które zostały dopasowane do potrzeb użytkownika biurowego, który wymaga do zwiększenia efektywności nowoczesnego monitora."

Dostępność i gwarancja

NEC MultiSync® EA224WMi jest już dostępny na rynku. Monitor występuje w dwóch wersjach kolorystycznych obudowy: czarnej i białej. Sugerowana cena detaliczna netto wynosi 1015 zł. W zestawie z każdym monitorem znajduje się przewód zasilający, kable: DVI, VGA, USB, audio oraz ControlSync, a także instrukcja na płycie CD. Wszystkie monitory są objęte standardową, 3-letnią gwarancją (obejmującą również podświetlenie matrycy) obowiązującą w całej Europie.