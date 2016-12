NEC Display Solutions wprowadza do sprzedaży Hiperwall 3.0, najnowszą wersję oprogramowania do zarządzania kontentem ścian wideo, uzupełnioną o obsługę animacji. Nowe rozwiązanie ułatwia zarządzanie i publikację cyfrowego kontentu wysokiej rozdzielczości na ścianach wideo.

Hiperwall 3.0 wnosi korzystne ulepszenia do pakietu oprogramowania, pozwalającego na wyświetlanie kontentu na nieograniczonej liczbie wyświetlaczy i ścian wideo. W celu zwiększenia elastyczności i szybkości, kontent nie wymaga przechodzenia przez uciążliwy proces renderowania. Hiperwall 3.0 umożliwia również użytkownikom animację elementów kontentu przed wysłaniem go do konkretnego wyświetlacza. Dzięki wyeliminowaniu konieczności wcześniejszego renderingu kontentu, odpadają koszty związane z edycją, a jednocześnie użytkownik nadal ma możliwość dokonywania zmian treści od ręki. Elementy wizualne mogą w każdej chwili zostać natychmiastowo zastąpione lub usunięte.

Wydajność systemu została zwiększona dzięki dodaniu obsługi modułów Slot-In PC w standardzie OPS, zbudowanych w oparciu o najnowszą, trzecią generację procesorów Intel Core i7.

Hiperwall 3.0 daje większą kontrolę nad treścią, umożliwiając użytkownikom ustawienie momentu, kiedy dany element ma się pojawić lub zniknąć. Zmiana położenia, rozmiaru i obrót każdego typu kontentu, a także ustawienie czasu trwania każdego przejścia są teraz jeszcze łatwiejsze. Wśród nowych efektów wizualnych znalazły się: cieniowanie, przejrzystość, mozaika oraz obraz monochromatyczny. Możliwości edytowania animacji sprawiają, że Hiperwall 3.0 jest idealnie przystosowany do zastosowań w pomieszczeniach kontrolnych, reklamie Digital Signage, edukacji i rozrywce.

"Hiperwall 3.0 umożliwia dostarczanie dynamicznego kontentu do ścian wideo w wysokiej rozdzielczości w tak bezpośredni sposób, jak to tylko możliwe. Ułatwia to użytkownikom szybsze działanie i reagowanie na niezbędne zmiany wyglądu ścian wideo" - powiedział Thorsten Wilm, Manager Product Management Solutions w NEC Displays Solutions Europe.

"Hiperwall idealnie wpasowuje się w strategię rozwiązań NEC Display Solutions i jesteśmy zadowoleni widząc, jakie korzyści dotyczące animacji daje naszym klientom wersja 3.0."

Wszystkie nowe wersje Hiperwall są dostępne na zasadzie softwarowej subskrypcji, możliwej dla każdej licencji Hiperwall i darmowej przez pierwszy rok. Użytkownicy, którzy już posiadają zainstalowaną poprzednią wersję Hiperwall, mogą zaktualizować system do wersji Hiperwall 3.0, a po pierwszym roku subskrypcja dla nich będzie dostępna za 20% wartości standardowej ceny zakupu licencji.

